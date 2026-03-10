Новини
Антъни Джошуа сменя адреса: Боксовият ас напуска Великобритания

10 Март, 2026 20:05 731 4

Боксьорът избира Дубай за свой нов дом

Антъни Джошуа сменя адреса: Боксовият ас напуска Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Антъни Джошуа, един от най-ярките представители на световния бокс, изненадващо обръща гръб на родната Великобритания и избира бляскавия Дубай за свой нов дом. Решението на бившия шампион в тежка категория идва на фона на нестихващи дронови атаки в региона, но това не спира Джошуа да поеме към ново начало в Обединените арабски емирства.

Според официални източници, звездата вече е подал необходимите документи, с които прехвърля своята внушителна бизнес империя, оценявана на над 150 милиона паунда, към новата си локация.

Основната причина за тази стъпка е липсата на данък върху доходите в ОАЕ – фактор, който ще спести на Джошуа милиони, които иначе биха отишли в хазната на Обединеното кралство. През последните години британският боксьор е бил принуден да плаща солидни суми на данъчните власти, което очевидно е наклонило везните в полза на преместването.

Въпреки рисковете, свързани със сигурността в Дубай, Джошуа не се поколеба да вземе това съдбоносно решение. Не е тайна, че Дубай отдавна е предпочитано място за тренировки и почивка за Джошуа. Луксозните спортни комплекси и топлият климат често са го привличали, а сега градът ще се превърне и в негов постоянен адрес.

Личната трагедия, която го сполетя миналата година – загубата на двама близки приятели при катастрофа в Нигерия – също е оказала влияние върху желанието му за промяна и ново начало.

С този ход Антъни Джошуа се нарежда до редица други известни британци, които напускат Острова в търсене на по-изгодни финансови условия и спокойствие.


