Барселона получи лиценз за по-голям капацитет на "Камп Ноу"

10 Март, 2026 20:46 362 0

Това развитие е истински празник за верните фенове, които ще могат отново да подкрепят любимците си на живо в още по-голям мащаб

Снимка: БГНЕС/EПA
Барселона направи важна крачка напред, след като градските власти официално издадоха лиценз 1C, позволяващ значително увеличение на капацитета на емблематичния стадион "Камп Ноу". С това решение, арената ще може да приеме до 62 000 зрители, което е с цели 17 000 повече от досегашния лимит след последната реконструкция.

Дългоочакваното разрешение за отваряне на северната трибуна идва след седмици на очакване и трепет сред "блаугранас". Ръководството на клуба се надява да реализира разширението още преди предстоящия сблъсък с тима на Севиля в Ла Лига, насрочен за неделя.

Любопитен детайл е, че същият ден съвпада с изборите за нов президент на Барселона, което може да забави официалното откриване на допълнителните места. В случай че новият капацитет не бъде въведен навреме за шампионатния двубой, "каталунците" ще имат възможност да се възползват от пълния потенциал на "Камп Ноу" за ключовия мач-реванш в Шампионската лига срещу английския Нюкасъл, който ще се проведе само три дни по-късно.


