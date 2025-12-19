Новини
Кристъл Палас и Фиорентина ще играят плейофи в Лигата на конференциите

Осминафиналисти са Страсбург, Ракув, Спарта (Прага). Райо Валекано, Шахтьор (Донецк), Майнц, АЕК Ларнака и АЕК Атина

Изиграха се мачовете от последния 6-и кръг от основната фаза на Лигата на конференциите. Вече са ясни половината осминафиналисти и отборите, които ще играят плейофи, за да стигнат до тази фаза.

Страсбург си бе осигурил класирането преди този кръг, но след нова победа завърши на първо място в крайното класиране. Ракув спечели с 1:0 гостуването си на Омония и също е в топ 8. Спарта (Прага) нямаше големи проблеми с Абърдийн е си осигури директно класиране на осминафиналите. Място в тази фаза намериха още Райо Валекано, Шахтьор (Донецк), Майнц, АЕК Ларнака и АЕК Атина.

Кристъл Палас допусна обрат срещу КуПС в Лондон. Англичаните все пак стигнаха до 2:2, но това не беше достатъчно за място в топ 8 и сега те ще трябва да играят два допълнителни мача, за да стигнат до тази фаза. Фиорентина също не намери място сред първите осем. Италианците загубиха с 0:1 от Лозана и завършиха на 15-о място в крайното класиране.

Майнц спечели с 2:0 домакинството си на Самсунспор, който преди няколко седмици бе лидер. Турците обаче трябваше да се задоволят с класиране за плейофите.


