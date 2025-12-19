Спортният директор на Фламенго вярва, че Винисиус Жуниор ще се върне у дома

Спортният директор на Фламенго Жозе Бото изрази увереност, че Винисиус Жуниор в даден момент ще се завърне в клуба, в който започна професионалната си кариера. Според него връзката между бразилския гранд и крилото на Реал Мадрид е неразрушима, независимо от развитието на кариерата му в Европа, коментира той пред “ESPN”.

Изказването идва на фона на факта, че Винисиус все още не е подписал нов договор с Реал Мадрид, въпреки продължилите повече от година преговори за подновяване на контракта му. Това естествено подхранва спекулациите около бъдещето на бразилеца.

„Хората, които минават през Фламенго, носят любов и страст към клуба завинаги. Ще дойде момент, в който той ще иска да се върне“, заяви Бото.

Макар в момента Винисиус Жуниор да е ключова фигура в състава на Реал Мадрид и един от най-добрите играчи в света на своята позиция, в Бразилия са убедени, че емоционалната връзка с родния клуб рано или късно ще надделее.

Засега подобен сценарий изглежда по-скоро дългосрочен, но думите на Жозе Бото ясно показват, че във Фламенго следят внимателно ситуацията около звездата на „белите“.