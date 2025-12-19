Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона привлича млад египетски нападател

Барселона привлича млад египетски нападател

19 Декември, 2025 07:59 432 1

  • барселона-
  • хамза абделкарим-
  • футбол

Очакванията са сделката да бъде финализирана през януари

Барселона привлича млад египетски нападател - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Ръководството на Барселона продължава да работи по привличането на младия египетски талант Хамза Абделкарим. Очакванията са сделката да бъде финализирана през януари, когато нападателят ще навърши 18 години. Към момента каталунският клуб е в най-изгодна позиция да си осигури услугите на футболиста, който от своя страна гори от желание да облече фланелката на „блаугранас“, пише "АС".

Все още няма постигнато споразумение между Барселона и Ал Ахли. Според египетски медии първоначалното предложение на испанския гранд вече е било изпратено. То включва наем до края на сезона, като Барселона ще поеме оставащата част от заплатата му. В договора е заложена и опция за закупуване на стойност четири милиона евро, от които само един милион е твърда сума, а останалите три са под формата на бонуси. От Ал Ахли обаче смятат тази оферта за недостатъчна и настояват за по-висока фиксирана сума.

Намерението на Барселона е футболистът да подсили атаката на втория отбор, Барса Атлетик, който изпитва сериозни затруднения заради контузиите на Оскар Хистау, Виктор Барбера и Сама Номоко.

Абделкарим, който играе с ляв крак, е типичен централен нападател. Той е по-скоро завършващ играч, отколкото комбинативен нападател. Притежава добър удар и солидно физическо присъствие. Клубът го е наблюдавал по време на Световното първенство до 17 години през ноември, където той отбеляза два гола в мачовете срещу Хаити и Венецуела.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ристю

    0 0 Отговор
    А няма ли да привлече още 5-6 млади негрета?

    08:28 19.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ