Бока Хуниорс се прицели към Пауло Дибала

Контрактът на Пауло Дибала с Рома е до лятото на 2026 г. и все още не е ясно дали той ще го поднови с клуба от Серия "А". Поради тази причина вече има отбори, които са започнали работа по привличането на 32-годишната аржентинска перла. Един от най-заинтересованите е Бока Хуниорс, където играе неговият приятел Леандро Паредес.

Според „TyC Sports“ клубът вече е осъществил първоначални контакти с бившия играч на Ювентус, за да разбере каква е нагласата му да се завърне в родината си. Според цитираната медия Бока желае да го привлече или през януарския трансферен прозорец, или през летния.

„Надяваме се да положим нужните усилия. Това е мечта и илюзия“, призна Марсело Делгадо, директор в Бока, когато бе попитан за възможното привличане на Пауло Дибала. Клубът обаче все още не е отправил официална или неофициална оферта към играча. Това е само началото на процес, който се очаква да бъде труден. За начало от Бока се надяват на „намигване“ от страна на футболиста.