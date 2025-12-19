Новини
Бока Хуниорс се прицели към Пауло Дибала

19 Декември, 2025 07:30 455 2

  • бока хуниорс-
  • пауло дибала-
  • футбол

Поради тази причина вече има отбори, които са започнали работа по привличането на 32-годишната аржентинска перла

Бока Хуниорс се прицели към Пауло Дибала - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Контрактът на Пауло Дибала с Рома е до лятото на 2026 г. и все още не е ясно дали той ще го поднови с клуба от Серия "А". Поради тази причина вече има отбори, които са започнали работа по привличането на 32-годишната аржентинска перла. Един от най-заинтересованите е Бока Хуниорс, където играе неговият приятел Леандро Паредес.

Според „TyC Sports“ клубът вече е осъществил първоначални контакти с бившия играч на Ювентус, за да разбере каква е нагласата му да се завърне в родината си. Според цитираната медия Бока желае да го привлече или през януарския трансферен прозорец, или през летния.

„Надяваме се да положим нужните усилия. Това е мечта и илюзия“, призна Марсело Делгадо, директор в Бока, когато бе попитан за възможното привличане на Пауло Дибала. Клубът обаче все още не е отправил официална или неофициална оферта към играча. Това е само началото на процес, който се очаква да бъде труден. За начало от Бока се надяват на „намигване“ от страна на футболиста.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    "се прицели към" - НЕГРАМММОТНИ ЖУРНАГГГЛИСТИ!!!
    Прицели се В, а не КЪМ, тъпчччовци-двойкаджии...

    07:42 19.12.2025

  • 2 Митьо кьора

    0 0 Отговор
    Какво му е направил дебила на Боку,че го цели?

    08:02 19.12.2025

