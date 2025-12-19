Спортът по ТВ в петък (19 декември)

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
11.05 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, масов старт на 5 км, жени Евроспорт 1
11.50 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 1
12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал Гардена, супер Г, мъже Евроспорт 1
13.00 Тенис, финали на АТР МАХ Спорт 1
13.20 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, жени Евроспорт 2
14.05 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, мъже Евроспорт 2
14.15 Снукър: Шотландия оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
15.05 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, спринт, мъже Евроспорт 2
16.40 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 2
17.30 Берое – Лудогорец Диема спорт
19.30 Ал Таавон – Ал Ахли МАХ Спорт 3
19.30 Падерборн – Дармщад Диема спорт 2
19.30 Херта – Арминия Нова спорт
21.15 Баскетбол, Олипиакос – АСВЕЛ МАХ Спорт 2
20.45 Снукър: Шотландия оупън, четвъртфинал Евроспорт 1
21.30 Борусия (Д) – Борусия (М) Диема спорт 3
22.00 Болоня – Интер МАХ Спорт 3
22.00 Валенсия – Майорка МАХ Спорт 4
22.00 Ланс – Фени-Онуа МАХ Спорт 1
22.00 Суонси – Рексъм Диема спорт 2
