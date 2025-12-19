Новини
Спортът по ТВ в петък (19 декември)

Спортът по ТВ в петък (19 декември)

19 Декември, 2025 06:17 454 0

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в петък (19 декември) - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов

10.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

11.05 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, масов старт на 5 км, жени Евроспорт 1

11.50 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, масов старт на 10 км, мъже Евроспорт 1

12.30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал Гардена, супер Г, мъже Евроспорт 1

13.00 Тенис, финали на АТР МАХ Спорт 1

13.20 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, жени Евроспорт 2

14.05 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, мъже Евроспорт 2

14.15 Снукър: Шотландия оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

15.05 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, спринт, мъже Евроспорт 2

16.40 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже, квалификация Евроспорт 2

17.30 Берое – Лудогорец Диема спорт

19.30 Ал Таавон – Ал Ахли МАХ Спорт 3

19.30 Падерборн – Дармщад Диема спорт 2

19.30 Херта – Арминия Нова спорт

21.15 Баскетбол, Олипиакос – АСВЕЛ МАХ Спорт 2

20.45 Снукър: Шотландия оупън, четвъртфинал Евроспорт 1

21.30 Борусия (Д) – Борусия (М) Диема спорт 3

22.00 Болоня – Интер МАХ Спорт 3

22.00 Валенсия – Майорка МАХ Спорт 4

22.00 Ланс – Фени-Онуа МАХ Спорт 1

22.00 Суонси – Рексъм Диема спорт 2


