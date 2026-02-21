Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята
  Тема: Зимни олимпийски игри

Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята

21 Февруари, 2026 22:34 1 326 5

  • зимни олимпийски игри-
  • йоханес клаебо-
  • медали-
  • милано-кортина-
  • ски бягане

29-годишният норвежец вече има 11 златни отличия от Зимни олимпийски игри

Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Йоханес Клаебо (Норвегия) продължи да пренаписва олимпийската история. Той триумфира днес на 50 км класически стил и спечели шести златен медала от шестте дисциплини в ски бягането на Игрите, предаде БТА.

По този начин Клаебо подобри рекорда за титли на една зимна Олимпиада на американския състезател по бързо пързаляне с кънки Ерик Хейдън, който спечели пет в пет дисциплини на Игрите в Лейк Плесид 1980.

29-годишният норвежец също така вече има 11 златни отличия от зимна Олимпиада, като още на 15 февруари задмина постижението на сънародниците си Марит Бьорген, Бьорн Дели и Оле Ейнар Брьондален, които имат по осем.

Спортистите, завоювали най-много златни отличия в историята на Зимни олимпийски игри:

11 медала - Йоханес Клаебо (Норвегия, ски бягане 2018-2026)
8 - Марит Бьорген (Норвегия, ски-бягане) 2002-2018
8 - Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) - 1998-2014
8 - Бьорн Дели (Норвегия, ски-бягане) - 1992-1998
7 - Тобиас Артл (Германия, шейни) - 2014-2026
7 - Тобиас Вендл (Германия, шейни) - 2014-2026
6 - Иреен Вюст (Холандия, бързо пързаляне с кънки) - 2006-2022
6 - Любов Егорова (Русия, ски-бягане) - 1992-1994
6 - Виктор Ан (Русия, шорттрек)- 2006-2014
6 - Мартен Фуркад (Франция, биатлон) - 2010-2018
6 - Натали Гайзенбергер (Германия, шейни) - 2010-2022
6 - Лидия Скобликова (Русия, бързо пързаляне с кънки) - 1960-1964

* с по тъмен шрифт са активните състезатели.

Списък на спортистите с най-много златни медали на едни зимни олимпийски игри:

6 - Йоханес Клаебо (Норвегия, ски бягане) 2026 година
5 - Ерик Хейдън (САЩ, бързо пързаляне с кънки) 1980
4 - Йоханес Тингес Бьо (Норвегия, биатлон) 2022
4 - Лидия Скобликова (Русия, бързо пързаляне с кънки) 1964
4 - Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) 2002


Италия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    1 3 Отговор
    Фрийстайл карачите се гаврят с тия ски бегачи 😂 Кандид Тове в един от филмите си се гавреше яко с Фуркад 😂 И с право. Тия писалки ски ли са бе бате ? 🤣

    Коментиран от #3

    22:40 21.02.2026

  • 2 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Въпреки,че беше тежко болен с астма ,Оле Ейнар Бьорндален взе 4 медала по биатлон и дори имаше мераци да участва и в класическо бягане.

    22:40 21.02.2026

  • 3 Госあ

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    И тия яко зобат, във фрийстайлʼа отнеха медала на първия олимпийски шампион заради канабиноиди 🤣

    22:42 21.02.2026

  • 4 Съдията

    7 4 Отговор
    И тоя е от норвежците-астматици. На миналата олимпиада ги хванаха с 4000 спрея, но нали не са от Изтока, позволено им е. Или пък изключенията за американци, само тяхната антидопингова агенция има право да ги проверява. Ценности, кво да ги правиш!😂

    22:53 21.02.2026

  • 5 9689

    0 0 Отговор
    Щото го няма Устюгов и е болен от астма.За това печели.

    11:33 22.02.2026

