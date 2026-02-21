Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята

Йоханес Клаебо (Норвегия) продължи да пренаписва олимпийската история. Той триумфира днес на 50 км класически стил и спечели шести златен медала от шестте дисциплини в ски бягането на Игрите, предаде БТА.
По този начин Клаебо подобри рекорда за титли на една зимна Олимпиада на американския състезател по бързо пързаляне с кънки Ерик Хейдън, който спечели пет в пет дисциплини на Игрите в Лейк Плесид 1980.
29-годишният норвежец също така вече има 11 златни отличия от зимна Олимпиада, като още на 15 февруари задмина постижението на сънародниците си Марит Бьорген, Бьорн Дели и Оле Ейнар Брьондален, които имат по осем.
Спортистите, завоювали най-много златни отличия в историята на Зимни олимпийски игри:
11 медала - Йоханес Клаебо (Норвегия, ски бягане 2018-2026)
8 - Марит Бьорген (Норвегия, ски-бягане) 2002-2018
8 - Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) - 1998-2014
8 - Бьорн Дели (Норвегия, ски-бягане) - 1992-1998
7 - Тобиас Артл (Германия, шейни) - 2014-2026
7 - Тобиас Вендл (Германия, шейни) - 2014-2026
6 - Иреен Вюст (Холандия, бързо пързаляне с кънки) - 2006-2022
6 - Любов Егорова (Русия, ски-бягане) - 1992-1994
6 - Виктор Ан (Русия, шорттрек)- 2006-2014
6 - Мартен Фуркад (Франция, биатлон) - 2010-2018
6 - Натали Гайзенбергер (Германия, шейни) - 2010-2022
6 - Лидия Скобликова (Русия, бързо пързаляне с кънки) - 1960-1964
* с по тъмен шрифт са активните състезатели.
Списък на спортистите с най-много златни медали на едни зимни олимпийски игри:
6 - Йоханес Клаебо (Норвегия, ски бягане) 2026 година
5 - Ерик Хейдън (САЩ, бързо пързаляне с кънки) 1980
4 - Йоханес Тингес Бьо (Норвегия, биатлон) 2022
4 - Лидия Скобликова (Русия, бързо пързаляне с кънки) 1964
4 - Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) 2002
1 Госあ
Коментиран от #3
22:40 21.02.2026
2 Сатана Z
22:40 21.02.2026
3 Госあ
До коментар #1 от "Госあ":И тия яко зобат, във фрийстайлʼа отнеха медала на първия олимпийски шампион заради канабиноиди 🤣
22:42 21.02.2026
4 Съдията
22:53 21.02.2026
5 9689
11:33 22.02.2026