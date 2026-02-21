Йоханес Клаебо оглави класациите за най-много спечелени отличия в историята

Йоханес Клаебо (Норвегия) продължи да пренаписва олимпийската история. Той триумфира днес на 50 км класически стил и спечели шести златен медала от шестте дисциплини в ски бягането на Игрите, предаде БТА.

По този начин Клаебо подобри рекорда за титли на една зимна Олимпиада на американския състезател по бързо пързаляне с кънки Ерик Хейдън, който спечели пет в пет дисциплини на Игрите в Лейк Плесид 1980.

29-годишният норвежец също така вече има 11 златни отличия от зимна Олимпиада, като още на 15 февруари задмина постижението на сънародниците си Марит Бьорген, Бьорн Дели и Оле Ейнар Брьондален, които имат по осем.

Спортистите, завоювали най-много златни отличия в историята на Зимни олимпийски игри:

11 медала - Йоханес Клаебо (Норвегия, ски бягане 2018-2026)

8 - Марит Бьорген (Норвегия, ски-бягане) 2002-2018

8 - Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) - 1998-2014

8 - Бьорн Дели (Норвегия, ски-бягане) - 1992-1998

7 - Тобиас Артл (Германия, шейни) - 2014-2026

7 - Тобиас Вендл (Германия, шейни) - 2014-2026

6 - Иреен Вюст (Холандия, бързо пързаляне с кънки) - 2006-2022

6 - Любов Егорова (Русия, ски-бягане) - 1992-1994

6 - Виктор Ан (Русия, шорттрек)- 2006-2014

6 - Мартен Фуркад (Франция, биатлон) - 2010-2018

6 - Натали Гайзенбергер (Германия, шейни) - 2010-2022

6 - Лидия Скобликова (Русия, бързо пързаляне с кънки) - 1960-1964

* с по тъмен шрифт са активните състезатели.

Списък на спортистите с най-много златни медали на едни зимни олимпийски игри:

6 - Йоханес Клаебо (Норвегия, ски бягане) 2026 година

5 - Ерик Хейдън (САЩ, бързо пързаляне с кънки) 1980

4 - Йоханес Тингес Бьо (Норвегия, биатлон) 2022

4 - Лидия Скобликова (Русия, бързо пързаляне с кънки) 1964

4 - Оле Ейнар Бьорндален (Норвегия, биатлон) 2002