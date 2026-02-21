Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Никой не може да спре Интер: седма поредна победа в калчото

21 Февруари, 2026 21:08 875 0

Успехът в Лече е седми пореден за Интер в калчото и увеличи аванса на тима на върха на десет точки

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С голове на резервите Хенрик Мхитарян и Мануел Аканджи отборът на Интер победи трудно Лече с 2:0 като гост и направи поредна крачка към титлата в Италия, предаде БТА.

Мхитарян и Аканджи влязоха като двойна смяна в 60-а минута и този ход на треньора Кристиан Киву се оказа печеливш. В 75-а минута Мхитарян се озова непокрит в наказателното поле и от движение прати топката в мрежата. Седем минути по-късно Аканджи с глава реализира втори гол за Интер след центриране на Федерико Димарко.

Интер доминираше тотално през целия мач, но пропуски в нападение попречиха на тима по-рано да затвори мача.

Успехът в Лече е седми пореден за Интер в калчото и увеличи аванса на тима на върха на десет точки пред втория Милан, който има мач по-малко и утре приема Парма. Лече е на 17-о място с 24 точки, на три над зоната на изпадащите.

По-рано днес Ювентус загуби с 0:2 у дома от Комо в среща от 26-ия кръг на италианското първенство. Мергим Войвода даде аванс на Комо през първата част, а Максенс Какере удвои резултата след отлична контраатака на гостите в 61-а минута.

Ювентус игра с нов екип с хоризонтални ивици и червени номера на гърба на играчите, но и това не донесе късмет на тима, който е в серия от пет мача без победа във всички турнири, от които четири загуби и едно равенство. Торинският гранд е пети в класирането на Серия А с 46 точки, а плътно зад него е Комо - на шеста позиция с точка по-малко.


Италия
