Българските спортисти записаха втората най-успешна за страната зимна Олимпиада в историята
  Тема: Зимни олимпийски игри

21 Февруари, 2026 21:53 5 663 9

Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова спечелиха бронзови отличия в дисциплините си

Българските спортисти записаха втората най-успешна за страната зимна Олимпиада в историята - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските спортисти записаха втората най-успешна за страната в историята зимна Олимпиада като брой спечелени медали на Игрите Милано-Кортина 2026, предаде БТА.

Сноубордистът Тервел Замфиров и биатлонистката Лора Христова заслужиха бронзови отличия, а родните атлети направиха още четири класирания в топ 10 в отделните дисциплини.

Това е значителен прогрес в сравнение с Пекин 2022, когато единствено скиорът алпиец Алберт Попов попадна сред първите десет, като завърши девети в слалома.

20-годишният Замфиров заслужи място на почетната стълбичка още във втория състезателен ден на 8 февруари в паралелния гигантски слалом в Ливиньо и донесе първо отличие за страната след Торино 2006, когато Евгения Раданова стана вицешампионка на 500 метра в шорттрека отново на италианска земя - в Торино.

Три дни по-късно 22-годишната Христова финишира трета в индивидуалния старт на 15 километра в Антхолц-Антерселва.

Така със завоюваните два медала българските състезатели се доближиха до най-доброто представяне на зимни Игри от Солт Лейк Сити 2022, когато родните атлети се качиха три пъти на подиума.

Екатерина Дафовска остава единствената олимпийска шампионка, след като триумфира в индивидуални старт на 15 километра в биатлона в Нагано 1998.

Първият медал за България носи през 1980 година Иван Лебанов - бронз в ски бягането на 30 километра. Бронзово отличие има Ирина Никулчина от Солт Лейк Сити 2002 от преследването на биатлона.

Раданова остава най-успешната като брой спечелени отличия - три в шорттрека - сребро на 500 метра и с бронз на 1500 метра в Солт Лейк Сити 2002 и отново сребро от Торино 2006.

България вече има общо осем медала от зимни Олимпиади - 1 златен, 2 сребърни и 5 бронзови.

Алпийският сноуборд определено оправда очакванията, с оглед на серията от призови класирания през сезона на българите в Световната купа, а медалът на Замфиров беше напълно заслужена награда.

За отбелязване в този спорт са и постиженията на 16-годишната Малена Замфирова, по-малка сестра на Тервел Замфиров, която записа престижно класиране в топ 10 в паралелния гигантски слалом при жените в Ливиньо, като завърши десета.

Другият роден ас в алпийския сноуборд Радослав Янков, се нареди 13-и и направи най-добрия си резултат на четвъртата си Олимпиада.

Приятната изненада дойде от силното представяне на българските състезателки в биатлона, който се превърна в най-успешният спорт за страната на Игрите в Милано-Кортина. Освен бронза на Христова, тя записа седма позиция в преследването и 11-а в спринта, докато Милена Тодорова остана на крачка от отличие в спринта с четвърто място и с 14-о в преследването.

С добрите си класирания в индивидуалните дисциплини двете заслужиха място в масовия старт в Антхолц-Антерселва, в който се състезаваха 30-е най-добри. Досега единствено Екатерина Дафовска беше участвала в него при дебюта на дисциплината в Торино 2006.

В биатлона при мъжете българските състезатели се представиха по-слабо, но щафетата в състав Благой Тодев, Владимир Илиев, Константин Василев и Антон Синапов се класира на 12-о място, което е второто най-добро в историята на Олимпиада след осмото в Калгари 1988.

Владимир Илиев записа пето поредно участие на зимни Игри в Милано-Кортина.

38-годишният Илиев стана вторият български спортист с такова постижение, като изравни рекорда на двукратната световна шампионка и легенда в шорттрека Евгения Раданова, която го направи първа от Лилемахер 1994 до Ванкувър 2010.

Опитният биатлонист беше и знаменосец на българската делегация на церемонията по откриването на Олимпиадата в Кортина д'Ампецо.

В ски скока Владимир Зографски пък постигна рекордно класиране за страната на зимни Игри, като завърши десети на голямата шанца в Предацо.

България беше представена на Олимпиадата в Милано-Торино от общо 20 състезатели в 6 спорта.


  • 1 Блатен Асечки

    4 11 Отговор
    Срам!

    Коментиран от #9

    22:11 21.02.2026

  • 2 Госあ

    10 3 Отговор
    Добро представяне в добри спортове ! Браво ! Верно, че алпийския сноуборд не е слоупстайла или бигеър, но е много по хубав от редица други. И биатлона не е даунхил ски, но е реномиран зимен спорт. Браво !

    Коментиран от #6

    22:22 21.02.2026

  • 5 Опааа

    5 10 Отговор
    Докарахме го до там с два бронза да е най -успешна! Ужас! От 20 туристи,двама с бронзови медали…

    23:45 21.02.2026

  • 6 Опааа

    5 10 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    За какво браво ве??? Все едно чета хвалебствия по времето на комунизма когато ни втълпяваха колко всичко е чудесно. От 20 туристи,двама с два бронзови медала. Браво??? 🤦‍♂️

    23:49 21.02.2026

  • 7 Браво

    5 1 Отговор
    Поздравления !

    02:17 22.02.2026

  • 8 Бай Шиле

    2 3 Отговор
    Ако се брой от долу на горе сме даже на първите места.

    06:10 22.02.2026

  • 9 Хубав псевдоним имаш

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Блатен Асечки":

    Говори много за теб!

    09:36 22.02.2026

