Доминация на Нидерландия в бързото пързаляне с кънки
  Тема: Зимни олимпийски игри

Доминация на Нидерландия в бързото пързаляне с кънки

21 Февруари, 2026 21:04 865 1

Груневалд е трикратна световна шампионка в масовия старт, а също така има и европейска титла

Доминация на Нидерландия в бързото пързаляне с кънки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Нидерландката Марайке Груневалд спечели титлата в масовия старт на турнира по бързо пързаляне с кънки и вече има пълен комплект медали на Олимпийски игри. Тя има трето място в отборното преследване в Пекин 2022 и второ в дисциплината в Милано-Кортина 2026, а сега 27-годишната нидерландка е и олимпийски шампион, предаде БТА.

Груневалд караше във водещата група през по-голямата част от състезанието, съхрани сили и атакува в последния спринт. В обиколка номер 14 тя се изкачи до четвърта позиция, след което зае първото място в 15-ата и в последната го защити за победа за 8:34.70 минути и 60 точки.

Груневалд е трикратна световна шампионка в масовия старт, а също така има и европейска титла.

Канадката Ивани Блонден завърши на второто място с 40 точки и време 8:35.09 минути. За нея това е втори пореден сребърен медал в дисциплината на Олимпийски игри, но тя е също така и двукратна златна медалистка в отборното преследване от Пекин и Милано-Кортина. Трета с 20 точки и време 8:35.39 минути завърши американката Миа Менганело, а любимката на местните фенове Франческа Лолобриджида не успя да стигне до отличията с четвърто място. Тя все пак приключи турнира с две титли в дългите дистанции.

По-рано днес Йорит Бергсма стана олимпийски шампион в масовия старт на бързо пързаляне с кънки при мъжете на Игрите в Милано-Кортина.

40-годишният нидерландец първи пресече финалната линия след отлично проведено тактически състезание, като в 16-те обиколки взе 68 точки. Бергсма печели олимпийска титла за втори път в кариерата си след успеха му на 10 000 метра на Игрите в Сочи през 2014 година. Той има още три олимпийски медала - бронз от Милано-Кортина на 10 000 метра, сребро на 10 000 метра от Пьончан 2018 и бронз на 5000 метра от Сочи 2014.

Датчанинът Виктор Халд Торуп остана втори във финала на масовия старт с 47 точки, а бронзовото отличие е за представителя на домакините от Италия Андреа Джовани с 21 точки.

Бергсма и Торуп атакуваха рано, за да си осигурят преднина от четири секунди пред основната група. Те се пързаляха един до друг до 13-та обиколка, когато Бергсма се откъсна от Торуп и пое еднолично лидерството, докато останалата част от групата беше далеч зад двамата.

Един от героите в бързото пързаляне с кънки на Игрите в Милано-Кортина - Джордан Щолц от САЩ, не успя в битката си да стане първият състезател от 32 години с три златни медала от една Олимпиада в бързото пързаляне с кънки, след като финишира четвърти в масовия старт. Американецът има две титли от Милано-Кортина - на 500 и 1000 метра, както и сребро на 1500 метра.

Олимпийският шампион в дисциплината от Пекин 2022 Барт Свингс от Белгия завърши девети във финала.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
