Ланс направи грешна стъпка в битката за титлата във Франция

Лидерът във френското първенство Ланс приключи серията си от три поредни победи по доста шокиращ и драматичен начин, след като в 23-ия кръг беше победен от Монако с 3:2. „Жълто-червените“ водеха с 2:0 на своя стадион „Феликс Болеар“ след 56 минути игра, но отстъпиха с 2:3 след като пуснаха три гола за 10 минути, предаде БТА.

Ланс остава на върха за момента с 52 точки, с една повече от Пари Сен Жермен, който може да се изкачи, ако тази вечер победи на свой терен последния Мец. Монако пък събра 34 и поделя 5-7 място с отборите на Рен и Лил.

Домакините започнаха бързо, както очакваха феновете, отбелязвайки първия гол само след три минути. Опасно центриране от Адриен Томасон не беше спасено, а топката падна идеално за Одсон Едуар, който от 12 метра прати топката в мрежата от воле. Но ранното попадение не помогна на Ланс да превърне това в трайно превъзходство и в 22-ата минута Флорин Балогун пропусна да изравни за гостите.

Второто полувреме започна с поделено надмощие, но Ланс имаше късмета да удвои в 56-ата минута, когато Маланг Сар стреля. Топката не беше лесна, но вратарят Филип Кьон трябваше да се справи по-добре, вместо да я вади от мрежата.

Гостите бързо отвърнаха на удара, за да обърнат играта с главата надолу по време на драматичните 10 минути от 62-ата до 72-ата. Балогун даде тласък на обрата малко след един час от края на полувремето с мощен удар, който някак си премина покрай Рисер на близката греда. А в средата на полувремето Денис Закария с глава вкара за 2:2, пращайки топката в гредата и оттам в мрежата след прецизно центриране на Кайо Енрике. След като домакините бяха в затруднено положение, обратът беше завършен по-малко от 120 секунди по-късно, когато Ансу Фати отново вкара зад гърба на младия вратар на домакините Феликс Рисер.

Въпреки всичките си усилия, Ланс не успя да изравни и в крайна сметка трябваше да преглътне домакинско поражение.