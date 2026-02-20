Милена Милотинова: Високите очаквания не ме притесняват, заложила съм ги в концепцията си

Новоизбраният генерален директор на БНТ Милена Милотинова заяви в студиото на "Панорама", че ще залага на високи стандарти, безпристрастност и цивилизовано приемане на поста. Каза, че не се притеснява от високите очаквания към ръководството ѝ.
"Защото аз високите очаквания и високите цели съм ги заложила в концепцията си, представена пред Съвета за електронни медии и дискутирана на изслушването пред тях. Така, че те вече ме обвързват като генерален директор на БНТ", посочи тя.
По думите ѝ подписаният договор за управление я задължава към "високи журналистически стандарти и с безпристрастност в информацията", както и към спазване на Закона за радиото и телевизията.
Милотинова подчерта, че очакванията на обществото и на служителите в медията имат еднаква тежест:
"Двете неща имат еднакво значение. За мен имат еднаква тежест. БНТ по закон е обществена телевизия. На нея е именно обществената функция."
Като първа стъпка тя обяви намерение да възложи проучване и сериозен анализ на нуждите на аудиторията и очакването на зрителите, за да се прецени дали са нужни промени в програмната схема или създаване на нови формати.
По темата за съдебните дела около избора ѝ Милотинова заяви:
"Аз се надявам съдебната сага да приключи и да не продължи."
Тя припомни, че Върховният административен съд е дал възможност конкурсът да бъде довършен:
"Законът за радио и телевизия и текстът в него, който казва, че обжалването не спира изпълнението на решението, защитава всеки избор на Съвета за електронни медии за генерален директор"
Допълни, че обжалванията са практика при всеки избор на този пост.
Милотинова изрази надежда за "цивилизовано приемо-предаване" и спокойна работа в медията, както и казусът да отпадне от международни доклади и дебати.
"Телевизията трябва да спазва стандартите за правене на телевизия. Ако работим по правилата, ако работим по законосъобразност, а не по нечия си целесъобразност, ние няма как да не се харесаме и да не бъдем одобрявани", каза още тя.
Новият генерален директор на БНТ благодари за обществената и колегиалната подкрепа, която е получила.
В петък Милотинова спечели надпреварата с три гласа "за" - подкрепиха я Габриела Наплатанова, Къдринка Къдринова и председателят на СЕМ Симона Велева.
Против гласуваха Пролет Велкова и Галина Георгиева, които дадоха гласовете си съответно за Невена Андонова и за сегашния ръководител на БНТ Емил Кошлуков, допълват от БНР.
СЕМ вчера изслуша явилите се четирима кандидати - Свилена Димитрова, Емил Кошлуков, Невена Андонова и Милена Милотинова.
Сашо Йовков, макар допуснат до третия етап на конкурса, не се яви, с което отпадна от процедурата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ахааа
Коментиран от #14, #100
12:22 20.02.2026
2 Кошлуков
12:22 20.02.2026
3 Честито, зрители!
Успех и здраве на Милотинова!
Коментиран от #58, #104
12:23 20.02.2026
4 Това е добра нивина
Коментиран от #94
12:23 20.02.2026
5 Просто човек
Коментиран от #53, #112
12:24 20.02.2026
6 Румен
Коментиран от #9
12:24 20.02.2026
8 честен ционист
Коментиран от #12, #52
12:25 20.02.2026
9 Лама Гюро
До коментар #6 от "Румен":Наша е!
Коментиран от #101
12:25 20.02.2026
10 Кудкудячките
12:25 20.02.2026
11 Защо никому неизвестен сем
Коментиран от #15, #105
12:27 20.02.2026
12 Помним
До коментар #8 от "честен ционист":Точно тая ненормалната соpoска бабичка четеше новината на фона на ужасяващите кадри. Сега може да почен да пуска във всички новинарски емисии подобни изврашения на бандеровците.
Коментиран от #73
12:27 20.02.2026
13 Милена
12:27 20.02.2026
14 КАК КЪДЕ СА ДВЕТЕ СВИНКИ
До коментар #1 от "ахааа":НОМЕРАТА ИМ КРАЙ НЯМАТ СЛЕД ВОТА ЗАМИНАВАТ ЗА РУСИЯ ИМАТ СМЕТКИ ДА ПЛАЩАТ ЧИЧО ВОВА ИМ Е СПРЕТНАЛ ГОЛАК.
Коментиран от #21, #26
12:28 20.02.2026
15 А ТИ КОЙ ИСКАШ
До коментар #11 от "Защо никому неизвестен сем":ДВЕТЕ ПРАСЕТА АЙ МАЛКО ПО СЕРИОЗНО
12:29 20.02.2026
16 Отстрелян гербаджия 😆
12:30 20.02.2026
17 Дичо
12:30 20.02.2026
18 нов генерален директор
ставате смешни с ваште пълнежи
Коментиран от #61
12:31 20.02.2026
19 Хаха
Коментиран от #62
12:33 20.02.2026
20 Приватизация
12:33 20.02.2026
21 точно
До коментар #14 от "КАК КЪДЕ СА ДВЕТЕ СВИНКИ":чичо вова да ги закопа и двамката ръка за ръка ще е най добре
12:34 20.02.2026
22 Трябваше
Коментиран от #28, #44
12:35 20.02.2026
23 Данко Харсъзина
12:36 20.02.2026
24 бушприт
12:36 20.02.2026
25 БНТ
Коментиран от #27
12:36 20.02.2026
27 мм да
До коментар #25 от "БНТ":както и нова
12:38 20.02.2026
29 Хмм
12:40 20.02.2026
30 бушприт
12:41 20.02.2026
31 Нов конкурс
12:43 20.02.2026
32 Данко Харсъзина
12:45 20.02.2026
33 Пенсионерка
12:48 20.02.2026
34 Бивш служител на БНТ
12:49 20.02.2026
35 Майко мила, къса памет
Коментиран от #37, #96
12:49 20.02.2026
36 Последния Софиянец
12:50 20.02.2026
37 Ти не знаеш ли
До коментар #35 от "Майко мила, къса памет":че племето помни като маймуните- 3 минути?
12:51 20.02.2026
38 Неможачите на дедоCopoc
Коментиран от #57
12:55 20.02.2026
39 Бат Венце Сикаджията
12:56 20.02.2026
40 От Варна
12:56 20.02.2026
41 гост
12:57 20.02.2026
42 Пенчо доктора
12:59 20.02.2026
43 Тази я помня
Коментиран от #47, #49, #90
13:02 20.02.2026
44 Българин
До коментар #22 от "Трябваше":Трябваше Бареков или Христо Грозен,любовника на Нахална.
13:02 20.02.2026
45 Данко Харсъзина
13:03 20.02.2026
46 Лего
Коментиран от #48
13:05 20.02.2026
48 честен ционист
До коментар #46 от "Лего":Същото е като Макавей.
13:09 20.02.2026
49 И аз помня тази отрязана глава
До коментар #43 от "Тази я помня":Милотинова го пусна това видео по централните новини! Детето ми не можеше да спи месеци наред!
Има нещо сбъркано в този СЕМ!
Коментиран от #50
13:09 20.02.2026
50 Каквото племето с б ъ р к а н о
До коментар #49 от "И аз помня тази отрязана глава":таквоз и СЕМ!
13:12 20.02.2026
51 И тая я въдвориха
Ред е на Елена Попкрадлева.
13:13 20.02.2026
53 Да бе
До коментар #5 от "Просто човек":скоро ще научим за новото му поприще, агенцийка, борд, комисия, съветник. Винаги има по няколко хиляди €/месец не мъчени, бюджетни, за старите полит по.и.ри.
Коментиран от #63
13:14 20.02.2026
54 Стенли
13:17 20.02.2026
55 Келеш
13:17 20.02.2026
56 пресолена
13:19 20.02.2026
57 Стенли
До коментар #38 от "Неможачите на дедоCopoc":Абе то положението в България съвсем заприлича на романа на Оруел 1984 както се казва само министерството на истината ни трябва 😁
13:19 20.02.2026
58 питам
До коментар #3 от "Честито, зрители!":Кое му е некадърното. Че не беше диктатор в телевизията като Агов ли. От 35 г Кошлуков е най читавия директор. БНТ нямаше прекалена цензура както в бтв и НОВА.
Коментиран от #64
13:22 20.02.2026
59 Български поборник
Коментиран от #69
13:26 20.02.2026
60 Стенли
Коментиран от #117
13:26 20.02.2026
61 Уж ще си тръгва симеончо
До коментар #18 от "нов генерален директор":Пък ги пробутва ако тук там
Няма срам
Оплисква бабешките вестници редовно с някоя клюка за рода си без да го стопират
То си зависи и от гл редакторки де
13:28 20.02.2026
62 Чул те Господ
До коментар #19 от "Хаха":Амин! Дано да доживеем!!!
13:33 20.02.2026
63 честен ционист
До коментар #53 от "Да бе":Директор на частното БДЖ.
13:35 20.02.2026
64 Зрител
До коментар #58 от "питам":Беше човек и изпълняваше поръчки на силните на деня!
Не беше обективен, а пристастен към определени партии и политици!
13:37 20.02.2026
65 Стара натегачка
13:37 20.02.2026
66 Аква
13:38 20.02.2026
67 ПЕТРОХАН ГЕЙТ СЪБОРИ НАКРАЯ
13:41 20.02.2026
68 буля Гена
Коментиран от #102
13:44 20.02.2026
69 Шмайзер
До коментар #59 от "Български поборник":Голяма загуба, ужас! Кошлука беше човек на Пеевски. Пусни една жалейка
13:44 20.02.2026
70 Тервел
13:57 20.02.2026
71 гнусна
14:04 20.02.2026
72 защо
Егати времето, Егати справедливостта???
Коментиран от #97
14:15 20.02.2026
73 капитана
До коментар #12 от "Помним":И какво помниш ? Група озверели джихадисти,спонсорирани от твоя Сорос,отрязаха главата на руско войниче !!! И същия този Сорос я изхвърли от БНТ! Да ти имам паметта!!!!
Коментиран от #95
14:20 20.02.2026
74 поредната
14:27 20.02.2026
75 Долу Кошлуков
който се беше Самоопределил за Десидент,
а сега за вечен директор за БНТ.
14:27 20.02.2026
76 Червената шапчица
14:29 20.02.2026
77 Град Козлодуй
14:31 20.02.2026
78 до №8 /честен ционист/
Коментиран от #83
14:34 20.02.2026
79 Куку
14:36 20.02.2026
81 Пожелавам и
14:45 20.02.2026
82 Павел Пенев
14:45 20.02.2026
83 честен ционист
До коментар #78 от "до №8 /честен ционист/":Що за морал трябва да има човек, за да се съгласи, да чете текст пред няколко млн човека, докато показват как отделят главата от торса на нладо момче, все едно е някакъв добитък? И не ми излизай с небивалиците, че не е била запозната със съдържанието на емисията.
14:50 20.02.2026
84 Цвете
15:21 20.02.2026
86 Кой какъв е
15:49 20.02.2026
87 ДОКАРАЙТЕ МИ В ПЛИКОВЕ ГЛАВИТЕ НА
Коментиран от #91, #108
17:42 20.02.2026
88 БРЮКСЕЛ ЩЕ СВЪРШИ ЛОШО
17:45 20.02.2026
89 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
18:03 20.02.2026
90 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
До коментар #43 от "Тази я помня":И аз я помня! Никой не очакваше да види това! Даже вода не можех да пия до сутринта!
18:11 20.02.2026
92 Горски
19:27 20.02.2026
93 хдджхфгб
19:33 20.02.2026
94 Вожда
До коментар #4 от "Това е добра нивина":Да,задуха и взе да вади едни неща от гардероба.....имежду нафталина.
23:25 20.02.2026
97 Накратко - пут
До коментар #72 от "защо":кена работа и нищо добро не ни чака с урсуляци, педофили и тям подобна измет начело.
05:05 21.02.2026
98 Д-р Гилотен
До коментар #95 от "Maло умник":Столицата на областта Чечения беше буквално срината със земята, включително и мазетата където се криеха любителите на хладни оръжия. Тогава имаше едни нови бомби, които пробиваха няколко етажа бетонни плочи и се взривяваха на най-долния.
05:06 21.02.2026
99 Този сбабушкерен боклук
1. видеото с отрязване на главата на руския войник пуснато в централанта новинарска емисия от 20 часа;
2. мънкането на новините;
3 специалните скъпи гримове, които ѝ купували в телевизията, щото била с много деликатна кожа бабичката.
Кошлика хиче не беше стока, но винаги може и по-зле и тая сoросоидcка дърта cкумприя доказва точно това.
05:16 21.02.2026
100 Повече
До коментар #1 от "ахааа":Повече от две седмици
...още след случая,,Петрохан" от 02.02.2026-та яко се заровиха и покриха...
06:01 21.02.2026
101 Ами тя си каза
До коментар #9 от "Лама Гюро":от оня дето щеше да ни оправи за 800 дни
Видно е как цитира закона, правилата и т.н.
Напръскана работа
Много се проточи този Кошлуков
Сега това е положението
Избрана с три гласа
Все жени
Естествено е да има неразбория
Как при толкова проваляне на конкурси не оцениха Сашо Диков
Всичко е конюнктура тук
Тази длъжност е като всички други дето власт и пари са много примамливи
Я вижте и за министри как се натягат
Не е като да копаеш че да има българско производство на домати не само за семейството Ами и да има за всички
Свърши се с планово развитие на държавата
Знаем че след промените първо закриха планиране и контрол
И.костов подложи тази винена кора
Сега яжте полски домати
Немски грешиш и турски баклави
Българска баница йок
06:52 21.02.2026
102 Именно дано
До коментар #68 от "буля Гена":Ама надали
Все от нещо е
06:57 21.02.2026
104 падението на БНТ надмина и БСП
До коментар #3 от "Честито, зрители!":Ненормален ли си?Тая е но-зле и от Кошлука.Още по-краен психодесен.Телевизията ще стане още по-силно политизирана по същия път.
07:48 21.02.2026
105 контрола на режима
До коментар #11 от "Защо никому неизвестен сем":Защото така се контролира облъчването на населението.
07:49 21.02.2026
106 Хмм
08:33 21.02.2026
107 Коментар
Коментиран от #114
08:49 21.02.2026
109 Много е добра
08:52 21.02.2026
110 Хмм
Коментиран от #113
09:12 21.02.2026
111 Нямаше нужда да ходи в панорамата
09:15 21.02.2026
113 Имало някакво обжалване
До коментар #110 от "Хмм":По принцип обжалването не спира изпълнението , но защо същото не се отнася за казуса с Весела Лечева.
За мене концепцията на Кошлуков беше най добра това първо и второ този СЕМ не може да е органа който да назначава един генерален директор на телевизията. Просто нямат капацитет за това. Нямат и авторитет.
09:21 21.02.2026
114 Нищо не казваш
До коментар #107 от "Коментар":За шефката на прогнозата дошла от друга телевизия да поучава "зИрителите" на бнт. За Иво Никодимов не мога да се съглася. Но на още от деня не ми харесва подбора на гостите и темите.
09:29 21.02.2026
115 Преврат на сорос
Много хора се радват но това което ги чака да не ги изненада като поредния сняг.
09:37 21.02.2026
116 хей Мадлен
09:49 21.02.2026
118 Госあ
11:03 21.02.2026
121 Електра
12:29 21.02.2026
122 Жалко
14:20 21.02.2026