Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата в Доха

Водачът в схемата Карлос Алкарас (Испания) спечели за първи път в кариерата си титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 833 335 долара, предаде БТА.

22-годишният испанец направи поредното си впечатляващо представяне и разгроми французина Артюр Фис с 6:2, 6:1 само за 50 минути, за да си осигури трофея.

Триумфът на Алкарас в Катар идва само 20 дни, след като стана най-младият тенисист в историята, направил кариерен Голям шлем с всички четири големи титли, след като стана шампион на Откритото първенство на Австралия.

От самото начало той диктуваше играта, като нанасяше удари рано и се защитаваше със здравата си физика. Дори след като Фис повиши нивото си и започна да разменя удари от основната линия, испанецът многократно правеше зрелищни разигравания на топката и така продължи победната си серия до 12 мача.

Триумфът отбеляза девети трофей в кариерата на Алкарас от АТП 500, изравнявайки го с бившия номер 1 в света Анди Мъри за четвъртия най-висок резултат в категорията от създаването ѝ през 2009 година.