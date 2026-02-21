Новини
Спорт »
Тенис »
Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата в Доха

Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата в Доха

21 Февруари, 2026 21:43 1 350 2

  • тенис-
  • доха-
  • карлос алкарас-
  • артюр фис

22-годишният испанец направи поредното си впечатляващо представяне и разгроми французина Артюр Фис

Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата в Доха - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Водачът в схемата Карлос Алкарас (Испания) спечели за първи път в кариерата си титлата на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 833 335 долара, предаде БТА.

22-годишният испанец направи поредното си впечатляващо представяне и разгроми французина Артюр Фис с 6:2, 6:1 само за 50 минути, за да си осигури трофея.

Триумфът на Алкарас в Катар идва само 20 дни, след като стана най-младият тенисист в историята, направил кариерен Голям шлем с всички четири големи титли, след като стана шампион на Откритото първенство на Австралия.

От самото начало той диктуваше играта, като нанасяше удари рано и се защитаваше със здравата си физика. Дори след като Фис повиши нивото си и започна да разменя удари от основната линия, испанецът многократно правеше зрелищни разигравания на топката и така продължи победната си серия до 12 мача.

Триумфът отбеляза девети трофей в кариерата на Алкарас от АТП 500, изравнявайки го с бившия номер 1 в света Анди Мъри за четвъртия най-висок резултат в категорията от създаването ѝ през 2009 година.


Катар
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фермер тоя ми

    2 1 Отговор
    Трябва за месец да ми припикае оранжериите и пет години ще има екопродукти .

    22:07 21.02.2026

  • 2 Готин Джендър

    1 0 Отговор
    Сладко испанско котараче! Танасова, добре ги подбираш.

    04:14 22.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове