Реал Мадрид загуби срещу Осасуна

21 Февруари, 2026 22:05 3 210 2

Реал Мадрид остава на първо място в класирането с актив от 60 точки, с 2 повече от Барселона

Реал Мадрид загуби срещу Осасуна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Реал Мадрид загуби с 1:2 като гост срещу Осасуна в двубой от 25-ия кръг в Примера дивисион, предаде БТА.

В 28-ата минута шут на Анте Будимир се отби в гредата, а десет минути по-късно националът на Хърватия се разписа от дузпа, давайки аванс в полза на отбора от Памплона.

След почивката "белите" опитаха да променят развоя на събитията и в 73-ата минута Винисиус реализира изравнителен гол, давайки надежди за обрат в мача. Шест минути по-късно Килиан Мбапе беше близо до това да се разпише във вратата на домакините.

В самия край на двубоя на стадион "Ел Садар" Раул Моро изведе Раул Гарсия и той хладнокръвно реализира победния гол, сложил края на серията от четири поредни успеха за мадридчани във всички турнири. Първоначално имаше сигнал на засада, но след това попадението беше признато при преразглеждане на ситуацията от видео асистент реферите.

Реал Мадрид остава на първо място в класирането с актив от 60 точки, с 2 повече от шампиона Барселона. В неделя каталунците са домакини на Леванте. Осасуна е на девето място в класирането с 33 точки.

По-късно тази вечер Атлетико Мадрид приема Еспаньол.

По-рано днес Бетис завърши наравно 1:1 с Райо Валекано в домакинския си мач от 25-ия кръг на испанското първенство. Мачът се игра на стадион „Ла Картуха“ в Севиля.

Седрик Бакамбу даде преднина на домакините в 16-ата минута, а Иси Паласон изравни в 42-ата минута. Бетис удължи серията си без загуба в Ла Лига на четири мача и е пети в класирането с 42 точки. Райо Валекано има 26 точки и се изкачи на 14-то място. Реал Сосиедад завърши наравно 3:3 у дома с Овиедо в друга среща от кръга.

На стадион „Аноета“ и шестте гола в мача паднаха след почивката. Исландецът Ори Стейнд Оскарсон вкара два гола за Сосиедад, а един добави Дуйе Чалета-Цар. Федерико Виняс вкара два гола за Овиедо, а Ерик Байи донесе точката за гостите с изравнителен гол за 3:3 в добавеното време на мача. Реал Сосиедад има 32 точки и е на девето място в класирането на Ла Лига. Овиедо е на 20-то място със 17 точки.


Испания
