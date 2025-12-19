Ян Забистран шокира света на алпийските ски с историческа победа във Вал Гардена

Истинска спортна драма се разигра на пистите в италианския зимен курорт Вал Гардена, където чешкият скиор Ян Забистран изненада всички и триумфира в супергигантския слалом за мъже от Световната купа по алпийски ски.

27-годишният Забистран, който стартира с далечния номер 29, демонстрира изключителна техника и хладнокръвие, за да финишира с време 1:24.86 минути – резултат, който му донесе първа победа в кариерата на най-високо ниво. До този момент най-доброто му постижение бе осмото място в същата дисциплина в Квитфиел, Норвегия през 2023 година.

С този успех Ян Забистран не само записа името си със златни букви в историята на чешките зимни спортове, но и стана първият чех, който печели старт от Световната купа при мъжете в алпийските ски – постижение, което ще се помни дълго.

Големият фаворит Марко Одермат от Швейцария остана втори, изоставайки само на 22 стотни от сензационния победител.

Италианецът Джовани Францони допълни почетната стълбичка, като завърши на трета позиция с изоставане от 37 стотни.

В генералното класиране за Световната купа Одермат продължава да води убедително с 685 точки, следван от норвежкия ас Хенрик Кристоферсен с 302 точки и сънародника му Тимон Хауган с 281 точки.

В надпреварата за малкия Кристален глобус в супергигантския слалом швейцарецът също е начело с 225 точки, пред Винсент Крихмайер (209) и Рафаел Хаазер (146).