Григор Димитров вече е №44 в световната ранглиста

22 Декември, 2025 13:30 341 2

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • ранглиста

Димитров има актив от 1180 точки

Григор Димитров вече е №44 в световната ранглиста - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 44-ата позиция в световната ранглиста и през тази седмица.

Димитров има актив от 1180 точки.

Промени в Топ 100 на подреждането също няма, след като сезонът за най-добрите играчи приключи още през ноември, а в момента те водят подготовка за началото на следващата кампания, която стартира на 2 януари с турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“ и индивидуалните състезания от веригата на ATP в Бризбън и Хонконг.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 1 Отговор
    М.ачкай, Гр.ишу! 🤣

    13:32 22.12.2025

