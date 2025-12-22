Григор Димитров вече е №44 в световната ранглиста

Най-добрият български тенисист Григор Димитров остана на 44-ата позиция в световната ранглиста и през тази седмица.
Димитров има актив от 1180 точки.
Промени в Топ 100 на подреждането също няма, след като сезонът за най-добрите играчи приключи още през ноември, а в момента те водят подготовка за началото на следващата кампания, която стартира на 2 януари с турнира за смесени отбори „Юнайтед Къп“ и индивидуалните състезания от веригата на ATP в Бризбън и Хонконг.
Евгени от Алфапласт
13:32 22.12.2025