Джошуа към майката на Джейк Пол: Съжалявам, но това е бокс!

23 Декември, 2025 15:45 1 277 4

Джошуа нокаутира своя опонент в шестия рунд, като след битката стана ясно, че Пол и със счупена челюст

Джошуа към майката на Джейк Пол: Съжалявам, но това е бокс! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Антъни Джошуа се показа като истински джентълмен. След победата над Джейк Пол британецът отиде при родителите му - Грегъри и Пам, които бяха сред публиката.

Джошуа нокаутира своя опонент в шестия рунд, като след битката стана ясно, че Пол и със счупена челюст.

Джошуа първо поздрави бащата, а след това се обърна към дамата с думите: "Вие сте майката, нали? Съжалявам, но това е бокс".

"Знам", отвърна Пам, след което Антъни допълни: "Синът ви има голямо сърце. Той е силен мъж".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съжалявам

    11 0 Отговор
    Това е цирк.

    16:04 23.12.2025

  • 2 СЕЛЯНИН

    3 1 Отговор
    Какво ли са казали, на майката на Кубрат Пулев ?...хи хи хи

    16:12 23.12.2025

  • 3 Анонимен

    1 4 Отговор
    Първо му чупи челюстта,после се извинява за стореното.Това е нагло и типично за Африка.Бързо забравиха за положението си в обществото на Запад.

    16:23 23.12.2025

  • 4 последните

    1 0 Отговор
    кеч ес кеч Дан Колов.

    16:46 23.12.2025

