Джошуа към майката на Джейк Пол: Съжалявам, но това е бокс!

Антъни Джошуа се показа като истински джентълмен. След победата над Джейк Пол британецът отиде при родителите му - Грегъри и Пам, които бяха сред публиката.

Джошуа нокаутира своя опонент в шестия рунд, като след битката стана ясно, че Пол и със счупена челюст.

Джошуа първо поздрави бащата, а след това се обърна към дамата с думите: "Вие сте майката, нали? Съжалявам, но това е бокс".

"Знам", отвърна Пам, след което Антъни допълни: "Синът ви има голямо сърце. Той е силен мъж".