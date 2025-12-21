Монтана с изненадващ избор за нов треньор, ето кой ще води отбора

Монтана обяви, че ще се раздели със старши треньора Анатоли Нанков и двамата от помощниците му Илиян Памуков и Светлан Кондев. Договорът и с тримата ще бъде разтрогнат по взаимно съгласие. Като причина от клуба разкриха незадоволителни резултати, които не отговарят на поставените пред отбора цели. На Кондев е предложено да премине на работа в ДЮШ на клуба.

От щаба на Нанков на стадион „Огоста“ остава само треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. Предстои и раздяла с футболисти, с които тепърва предстоят разговори. Относно селекцията ще вземе предвид и мнението на новия наставник на Монтана. През следващата седмица от клуба ще обявят програмата за зимна подготовка.

А новият наставник на Монтана ще бъде Сашо Александров-Алвеша, който през миналия сезон за кратко бе начело на ЦСКА 1948, твърди "Мач Телеграф". След поредица от слаби резултати той подаде оставка преди края на първенството и след само 24 дни начело. След това се върна в дублиращия отбор. Очаква се заедно с Алвеша край река Огоста да дойдат и футболисти от ЦСКА 1948, които не попадат в плановете на първия тим и сегашния му треньор Иван Стоянов.