Новини
Спорт »
Бг футбол »
Монтана с изненадващ избор за нов треньор, ето кой ще води отбора

Монтана с изненадващ избор за нов треньор, ето кой ще води отбора

21 Декември, 2025 11:12 768 1

  • монтана-
  • анатоли нанков-
  • алвеша-
  • първа лига

От щаба на Нанков на стадион „Огоста“ остава само треньорът на вратарите Димитър Атанасовски

Монтана с изненадващ избор за нов треньор, ето кой ще води отбора - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Монтана обяви, че ще се раздели със старши треньора Анатоли Нанков и двамата от помощниците му Илиян Памуков и Светлан Кондев. Договорът и с тримата ще бъде разтрогнат по взаимно съгласие. Като причина от клуба разкриха незадоволителни резултати, които не отговарят на поставените пред отбора цели. На Кондев е предложено да премине на работа в ДЮШ на клуба.

От щаба на Нанков на стадион „Огоста“ остава само треньорът на вратарите Димитър Атанасовски. Предстои и раздяла с футболисти, с които тепърва предстоят разговори. Относно селекцията ще вземе предвид и мнението на новия наставник на Монтана. През следващата седмица от клуба ще обявят програмата за зимна подготовка.

А новият наставник на Монтана ще бъде Сашо Александров-Алвеша, който през миналия сезон за кратко бе начело на ЦСКА 1948, твърди "Мач Телеграф". След поредица от слаби резултати той подаде оставка преди края на първенството и след само 24 дни начело. След това се върна в дублиращия отбор. Очаква се заедно с Алвеша край река Огоста да дойдат и футболисти от ЦСКА 1948, които не попадат в плановете на първия тим и сегашния му треньор Иван Стоянов.


Монтана / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иво

    2 0 Отговор
    Некадърна работа, Живков, Панайотов! С този тумбак Алвеша, Монтана изпада! Този и за портиер не става! Защо изобщо се напъвахте за А група? Несериозно от Ваша страна! Сателит на този клоун Цеката ли ще ставате? Срам за Вас!

    11:25 21.12.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ