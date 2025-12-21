Лудогорец има сериозен коз в борбата за титлата

Мони Георгиев, "Тема спорт":

Първата част от родния шампионат бе затворена с отложеното гостуване на Лудогорец в Стара Загора, спечелено с 4:0. Благодарение на разгрома срещу Берое орлите скъсиха дистанцията от лидера Левски и таят надежди, че могат да догонят сините за безпрецедентна в европейския клубен футбол 15-а поредна титла.

Има ли обаче Лудогорец сериозен коз в борбата за трофея? Да – представянето през вторите полувремена на мачовете си!

Статистиката сочи, че в нито един от 19-те си есенни шампионатни мача зелените не са допуснали повече попадения, отколкото са вкарали срещу опонентите си след почивката. Между 46-ата минута и последния съдийски сигнал те са допуснали едва 3 гола, а са отбелязали 23! Ако се даваха точки за представянето през втората част, хегемонът би водил с 13 пред Левски – 47 срещу 34. За сметка на това Лудогорец спечели само 7 от първите си полувремена, завърши наравно в още толкова и загуби 5, а головата разлика от тях е 12:10.

Още във 2-рия кръг Лудогорец се измъкна след почивката срещу Ботев Вр, макар и с автогол в добавеното време. В 3-тия кръг срещу Добруджа трябваше да обръща домакинството си от 0:1 до 2:1, като след хикс на почивката победното попадение вкара Йоел Андерсон (78). При успеха с 2:1 над Ботев Пд на „Хювефарма Арена“ в 7-ия кръг на почивката също имаше равенство 1:1, за да бъдат двата тима разделени от гол на Чочев (49). В последвалата визита на Локо Пд Каталин Иту изведе рано-рано напред домакините, а Станич спаси точката в добавеното време. Сходна бе ситуацията и срещу Спартак Вн в Разград в 12-тия кръг – противникът имаше гол преднина до почивката чрез Шанде (27), а отново Станич (50) измъкна хикса през втората част.

В екшъна срещу ЦСКА 1948 в Бистрица, загубен с 4:5, изоставането след първото полувреме бе 1:3. След подновяването на играта ЦСКА 1948 вкара още два пъти, за да увеличи преднината си на 5:1, но Лудогорец върна три попадения и изпусна дузпа.

В домакинството на Арда, загубено с 2:3, гостите имаха гол преднина на почивката – 1:2, като броят на попаденията през втората част бе равен.

И така стигаме до последното есенно домакинство – 1:1 срещу Славия. Исак Соле изведе белите напред още в началото и резултатът 0:1 се запази до полувремето, а Чочев донесе изравняването в 64-тата минута.

От цифрите се вижда, че няма мач, в който Лудогорец да се е представил по-зле след почивката, отколкото преди нея.

В съотношението първи-втори полувремена представянето на Левски изглежда доста по-балансирано. Сините имат виртуални 35 точки от първите полувремена и 34 от вторите. Една от „загубите“ в тях дойде срещу ЦСКА в 15-ия кръг, когато след нулева първа част Ето’о разпечата Вуцов с воле в 76-ата минута. Любопитно е, че другите два случая, в които сините инкасираха повече попадения през вторите 45 минути, отколкото вкараха, бяха при победи. И двете на „Герена“, и двете с по 2:1 и аванс от по 2:0 на полувремето – срещу ЦСКА 1948 и Спартак Вн.

ЦСКА също е на везна – 31 на 28 т., като и головите разлики на червените са сходни – 13:7 попадения през първите полувремена и 12:8 през вторите.