Пореден силен мач за волейболния национал Венислав Антов

21 Декември, 2025 12:18 526 0

Венислав Антов изигра нов силен мач за френския тим и бе втори по резултатност с 20 точки

Пореден силен мач за волейболния национал Венислав Антов - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националът Венислав Антов и отборът на Туркоа записаха 11-а победа във френското волейболно първенство, предаде БНТ.

Селекцията на Дориан Ружейрон надделя над Кан с 3:2 (25:23, 25:16, 23:25, 18:25, 15:8) в мач от 12-и кръг на Marmara Spike Ligue.

Венислав Антов изигра нов силен мач за Туркоа и бе втори по резултатност с 20 точки (1 ас, 2 блокади). Игнасио Луенгас записа 22 точки и бе обявен за MVP на мача.

За Кан Ксандър Кетжински се отличи с 23 (1 ас, 2 блокади), с 14 точки се разписа Тео Моуинкел (1 блокада). Туркоа взе отново лидерството във временното класиране с 29 точки след 11 победи и 1 загуба, но преди изиграването двубоя между Тур и Сет.

В следващия 13-и кръг тимът на Венислав Антов среща Поатие, на 30 декември (вторник) от 21:00 ч. б.в.


