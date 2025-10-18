Симеон Николов дебютира за Локомотив Новосибирск с победа

Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов започна с неговия Локомотив Новосибирск с чиста победа при гостуването на Кемерево - 3:0 (25:18, 25:15, 25:22), предаде БТА.
По-малкият от братята Николови започна като титулярен разпределител в отбора на Пламен Константинов и асистента му Андрей Жеков. Българинът осигури разнообразна игра за тима си, като направи и една от запазените си точки при изненадваща атака през центъра и забиване на топката.
Във втория кръг Локомотив Новосибирск ще изиграе първия си домакински мач в сряда (22 октомври) срещу Динамо-Урал.
Оценка 3.4 от 10 гласа.
