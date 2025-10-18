Новини
Симеон Николов дебютира за Локомотив Новосибирск с победа

18 Октомври, 2025 16:23

  • волейбол-
  • локомотив новосибирск-
  • симеон николов

По-малкият от братята Николови започна като титулярен разпределител в отбора на Пламен Константинов

Симеон Николов дебютира за Локомотив Новосибирск с победа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов започна с неговия Локомотив Новосибирск с чиста победа при гостуването на Кемерево - 3:0 (25:18, 25:15, 25:22), предаде БТА.

По-малкият от братята Николови започна като титулярен разпределител в отбора на Пламен Константинов и асистента му Андрей Жеков. Българинът осигури разнообразна игра за тима си, като направи и една от запазените си точки при изненадваща атака през центъра и забиване на топката.

Във втория кръг Локомотив Новосибирск ще изиграе първия си домакински мач в сряда (22 октомври) срещу Динамо-Урал.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 10 гласа.
