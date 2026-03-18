Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Времето днес, прогноза за сряда, 18 март: Облачно, нахлува по-студен въздух

18 Март, 2026 03:00 658 2

През нощта облачността ще е разкъсана, предимно значителна над югозападната половина от страната. Ще духа слаб североизточен вятър. Минималните температури ще са между 0° и 6°.

През деня ще преобладава облачно време. В следобедните часове на места в Южна България ще има превалявания от дъжд, в планинските райони – от слаб сняг. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Източна България - силен вятър от изток-североизток. Ще нахлува студен въздух и дневните температури ще започнат да се понижават – максималните ще бъдат между 7° и 12°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат от 8° до 10°, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. След обяд на места в масивите на Западна България и Родопите ще има превалява слаб сняг, под около 1500 метра – от дъжд и сняг. Ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра – около минус 4°.

До края на седмицата ще преобладава облачно време и на много места, в началото главно в източната половина от страната, а от неделя – и на запад, ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. С умерен и силен вятър от изток-североизток ще прониква по-студен въздух и максималните температури съществено ще се понижат.

В четвъртък и петък със застудяването в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    1 0 Отговор
    Хубав ден!

    03:46 18.03.2026

  • 2 СПРАВЕДЛИВ

    1 0 Отговор
    Само овошките да не измръзнат пак.

    05:22 18.03.2026

