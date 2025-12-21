Марица разгроми Левски и спечели Купата на България по волейбол за жени

Марица спечели за девети пореден и общо 11-и път Купата на България по волейбол за жени, след като се наложи с 3:0 (25:20, 25:12, 25:21) срещу Левски в зала "Христо Ботев" в столицата. Пловдивчанки не са губили трофея от 2016, когато именно "сините" завършиха на първото място, предаде БТА.

Марица влезе по шампионски в мача и спечели първите пет разигравания, а тази разлика се запази през по-голямата част от гейма. Пловдивчанки получиха първия си геймбол на собствен сервис при 24:20, направиха две блокади и на свой ред организираха атака, която Виктория Коева завърши.

Маричанки направиха още по-силен втори гейм, в който направиха две дълги серии със седем и осем безответни точки. Пловдивчанки стигнаха до геймбол на сервис на Ива Дудова, успяха да си върнат топката и Коева отново реализира последната точка за частта.

Третата част бе по-равностойна и стигна до 20:20, но Левски направи серия от грешки на посрещане и маричанки получиха пет мачбола. "Сините" защитиха първия, но след това удар на Ива Дудова излезе в блокаут и по този начин волейболистките от Пловдив вдигнаха трофея.

"Искам да поздравя целия отбор. Опитахме се да покажем най-доброто от себе си и да бъдем концентрирани. Получи се така, както искахме. Искам да продължаваме по същия начин и се надявам да спечелим и първенството", заяви след двубоя треньорът на пловдивския тим Ахметджан Ершимшек.

Треньорът на Левски Радослав Арсов каза: "Донякъде очаквана загуба след вчерашния полуфинал, в който хвърлихме всичко. Зелени сме още да играем такива финали, не успявахме да ги изкараме от мрежата и Марица спечели заслужена победа. Липсва ни тяхното самочувствие, но това е нормално".