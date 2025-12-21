Васил Терзиев за стадион „Георги Аспарухов“: За момента няма развитие

Кметът на София - Васил Терзиев, който се включи в благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев, не подмина темата със стадион "Георги Аспарухов". Той изрази надежда, че проектът ще се реализира в близките години, въпреки че към момента няма развитие около "Герена", предаде Sportal.bg.
"За момента няма развитие по стадион "Георги Аспарухов". Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години. Поддържаме връзка с ръководството на Левски, но просто няма развитие в момента.
Изграждането на едно голямо и модерно съоръжение не е лесен процес. Търсим оптималния вариант. Голям спорт не се случва без инвестиции от държава, общини и клубове. Това е дългогодишно усилие", заяви Терзиев.
Кметът на София Васил Терзиев се включи в благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев. Легендарният бивш национал се бори с онкологично заболяване и в момента се намира в клиника в Германия, където се провежда лечението му.
"Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас. Организаторите ме поканиха. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет", каза Терзиев.
"Изключително се радвам, че има толкова много отбори. Ще се радвам да стане хубав турнир за нашия приятел. Винаги когато сме на терена, е много приятно. С такива легенди е още по-специално чувството", сподели още кметът на столицата, предаде БНТ.
1 Сатана Z
15:11 21.12.2025
2 Синя сила
15:20 21.12.2025
3 демек кметче
поради липса на кадърно планиране и изпълнение в общината
15:37 21.12.2025
4 Спецназ
какво довършване ще правят незнам,
ама има едни дебели пари да се плащат,
които далите си ги осчетоводяват за КРЕДИТ,
което за футболния клуб е ДЪЛГ!
15:39 21.12.2025
5 Спецназ
При нас всеки отбор трябва да си има игрище и в А група са 6 отбора.
Ако махнем 2- та големи дето имат публика,
останалите 4 за цял сезон не могат да съберат 5 хиляди зрители за годината, баце ама
да имат стадиони, нали?
Вместо тия срутища да се заравнят и да се направят обществени паркинги или
нещо полезно да се отпуши града,
ако ще и парк каквото и ще да е но това в Надежда и Овча Купел е
пълен кашмер даже естетически.
ФАКТ!
15:47 21.12.2025