Васил Терзиев за стадион „Георги Аспарухов“: За момента няма развитие

Кметът на София - Васил Терзиев, който се включи в благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев, не подмина темата със стадион "Георги Аспарухов". Той изрази надежда, че проектът ще се реализира в близките години, въпреки че към момента няма развитие около "Герена", предаде Sportal.bg.

"За момента няма развитие по стадион "Георги Аспарухов". Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години. Поддържаме връзка с ръководството на Левски, но просто няма развитие в момента.

Изграждането на едно голямо и модерно съоръжение не е лесен процес. Търсим оптималния вариант. Голям спорт не се случва без инвестиции от държава, общини и клубове. Това е дългогодишно усилие", заяви Терзиев.

Кметът на София Васил Терзиев се включи в благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев. Легендарният бивш национал се бори с онкологично заболяване и в момента се намира в клиника в Германия, където се провежда лечението му.

"Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас. Организаторите ме поканиха. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет", каза Терзиев.

"Изключително се радвам, че има толкова много отбори. Ще се радвам да стане хубав турнир за нашия приятел. Винаги когато сме на терена, е много приятно. С такива легенди е още по-специално чувството", сподели още кметът на столицата, предаде БНТ.