Васил Терзиев за стадион „Георги Аспарухов“: За момента няма развитие

21 Декември, 2025 15:09 527 5

Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години, каза кметът на столицата

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на София - Васил Терзиев, който се включи в благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев, не подмина темата със стадион "Георги Аспарухов". Той изрази надежда, че проектът ще се реализира в близките години, въпреки че към момента няма развитие около "Герена", предаде Sportal.bg.

"За момента няма развитие по стадион "Георги Аспарухов". Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години. Поддържаме връзка с ръководството на Левски, но просто няма развитие в момента.

Изграждането на едно голямо и модерно съоръжение не е лесен процес. Търсим оптималния вариант. Голям спорт не се случва без инвестиции от държава, общини и клубове. Това е дългогодишно усилие", заяви Терзиев.

Кметът на София Васил Терзиев се включи в благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев. Легендарният бивш национал се бори с онкологично заболяване и в момента се намира в клиника в Германия, където се провежда лечението му.

"Искам всички да пожелаем на Любо Пенев бързо възстановяване и отново да е сред нас. Организаторите ме поканиха. Тук съм като най-обикновен футболист и приятел, а не като кмет", каза Терзиев.

"Изключително се радвам, че има толкова много отбори. Ще се радвам да стане хубав турнир за нашия приятел. Винаги когато сме на терена, е много приятно. С такива легенди е още по-специално чувството", сподели още кметът на столицата, предаде БНТ.


София / България
  • 1 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Бедните “говеда”да събират пари за ГЕЙ Арена,а да не се ослушват.

    15:11 21.12.2025

  • 2 Синя сила

    3 0 Отговор
    Левскар съм,но първо да си върнат задълженията към държавата и след това на доставчиците

    15:20 21.12.2025

  • 3 демек кметче

    3 0 Отговор
    няма развитие на софия
    поради липса на кадърно планиране и изпълнение в общината

    15:37 21.12.2025

  • 4 Спецназ

    2 0 Отговор
    Досега построеното НЕ Е платено изцяло,
    какво довършване ще правят незнам,

    ама има едни дебели пари да се плащат,
    които далите си ги осчетоводяват за КРЕДИТ,
    което за футболния клуб е ДЪЛГ!

    15:39 21.12.2025

  • 5 Спецназ

    2 0 Отговор
    В град като Милано може Интер и Милан да играят на 1 (ЕДИНСТВЕН) стадион.

    При нас всеки отбор трябва да си има игрище и в А група са 6 отбора.

    Ако махнем 2- та големи дето имат публика,

    останалите 4 за цял сезон не могат да съберат 5 хиляди зрители за годината, баце ама
    да имат стадиони, нали?

    Вместо тия срутища да се заравнят и да се направят обществени паркинги или
    нещо полезно да се отпуши града,
    ако ще и парк каквото и ще да е но това в Надежда и Овча Купел е
    пълен кашмер даже естетически.

    ФАКТ!

    15:47 21.12.2025

