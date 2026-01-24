Левски привлича нападател на Локомотив (Пловдив), сделката за 500 000 евро ще е готова до часове

Левски урежда привличането на нападателя на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа за сума между 450 000 и 500 000 евро, пише „Тема Спорт“. Очаква се сделката да бъде финализирана до часове и колумбиецът да облече синята фланелка. 26-годишният южноамериканец ще получава на „Герена“ заплата от 15 000 от новата българска валута. Точно толкова е възнаграждението и на Око-Флекс.

Босът на черно-белите Христо Крушарски първоначално бе поставил на Переа цена от 750 хиляди евро. Сините обаче бяха склонни да дадат най-много 300 000 от европейската валута. Толкова столичани платиха за единствения си нов до момента – крилото Армстронг Око-Флекс. На тази сума възлизаше откупната клауза на ирландеца в контракта му с Ботев (Пловдив). Както „Тема Спорт“ написа, от „Герена“ решиха да вдигнат мизата, като в крайна сметка ще си стиснат ръцете за сума между 450 000 и 500 000 евро.

В момента в Турция са мажоритарният собственик Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров. Отговорните фактори в Левски са успели да изчистят детайлите по сделката. Интерес към Переа имаше и от страна на руски тим, който бе готов да надцака клуба от стадион „Георги Аспарухов“. В крайна сметка обаче въпросният отбор не е отправил официална оферта. През есента 26-годишният колумбиец изигра 17 мача в Първа лига, като в тях отбеляза 4 гола. Той се разписа за успеха с 1:0 над Левски на „Лаута“, както и при поражението от ЦСКА с 1:2 в столицата.

Сините вече удариха на камък с няколко опции за върха на атаката. Привличането на човек за този пост обаче е наложително, след като младежкият национал Борислав Рупанов бе продаден на полския Гурник Забже. За него бяха получени 150 хиляди евро. Толкова Левски ще вземе и от трансфера на бразилския защитник Цунами в турския втородивизионен Ъгдър.