Левски привлича нападател на Локомотив (Пловдив), сделката за 500 000 евро ще е готова до часове

24 Януари, 2026 10:46 738 1

26-годишният южноамериканец ще получава заплата от 15 000 евро. "Сините" вече удариха на камък с няколко опции за върха на атаката.

Левски привлича нападател на Локомотив (Пловдив), сделката за 500 000 евро ще е готова до часове - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски урежда привличането на нападателя на Локомотив (Пловдив) Хуан Переа за сума между 450 000 и 500 000 евро, пише „Тема Спорт“. Очаква се сделката да бъде финализирана до часове и колумбиецът да облече синята фланелка. 26-годишният южноамериканец ще получава на „Герена“ заплата от 15 000 от новата българска валута. Точно толкова е възнаграждението и на Око-Флекс.

Босът на черно-белите Христо Крушарски първоначално бе поставил на Переа цена от 750 хиляди евро. Сините обаче бяха склонни да дадат най-много 300 000 от европейската валута. Толкова столичани платиха за единствения си нов до момента – крилото Армстронг Око-Флекс. На тази сума възлизаше откупната клауза на ирландеца в контракта му с Ботев (Пловдив). Както „Тема Спорт“ написа, от „Герена“ решиха да вдигнат мизата, като в крайна сметка ще си стиснат ръцете за сума между 450 000 и 500 000 евро.

В момента в Турция са мажоритарният собственик Наско Сираков и изпълнителният директор Даниел Боримиров. Отговорните фактори в Левски са успели да изчистят детайлите по сделката. Интерес към Переа имаше и от страна на руски тим, който бе готов да надцака клуба от стадион „Георги Аспарухов“. В крайна сметка обаче въпросният отбор не е отправил официална оферта. През есента 26-годишният колумбиец изигра 17 мача в Първа лига, като в тях отбеляза 4 гола. Той се разписа за успеха с 1:0 над Левски на „Лаута“, както и при поражението от ЦСКА с 1:2 в столицата.

Сините вече удариха на камък с няколко опции за върха на атаката. Привличането на човек за този пост обаче е наложително, след като младежкият национал Борислав Рупанов бе продаден на полския Гурник Забже. За него бяха получени 150 хиляди евро. Толкова Левски ще вземе и от трансфера на бразилския защитник Цунами в турския втородивизионен Ъгдър.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 журна ли зи страхливи

    3 0 Отговор
    Защо не кометирахте звучният провал на поектчето от Делиормана?
    Играха с Рейнджърс - отбор с 1 реми и 5 загуби на дъното. Имаше голям залог - шанс за калсиране напред в ЛЕ.
    Ама паднаха и играха слабо. Както се и очакваше.
    Надъниха се под 25-о място, където им е и мясотто, де.
    Коментари? Мрънканици как за нищо не стават?
    Защо само по националния отбор плюете с кеф, а по чуждестранните банди които показват не по-калпава продкция си правите пас?
    Жалки сте дезинформатори и пропагандатори!

    10:49 24.01.2026

