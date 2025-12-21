Новини
Левски не може да се освободи от трима ненужни футболисти

21 Декември, 2025 15:49 652 3

  • левски-
  • фабио лима-
  • хулио веласкес-
  • патрик мислович-
  • карлос охене

Договорите и на тримата изтичат в края на сезона, ръководството води преговори за разтрогването им през зимата

Левски не може да се освободи от трима ненужни футболисти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски не може да се освободи от трима ненужни футболисти, поне на този етап, научи Gong.bg. Фабио Лима, Карлос Охене и Патрик Мислович не попадат в сметките на Хулио Веласкес, но поне засега отказват да си тръгнат от "Герена".

Договорите и на тримата изтичат в края на сезона, като ръководството води преговори за разтрогването им през зимата, които към момента са без успех.

Лима и Мислович се превърнаха в трансферни разочарования, докато Охене изпадна от състава през есента. Шефовете на столичния гранд се надяват да намерят решение и да успеят да се освободят от ненужните играчи, още повече, че бразилецът и ганаецът заемат квоти за футболисти извън Европейския съюз.

Публична тайна е, че Фабио Лима е един от най-скъпоплатените футболисти в отбора, но по никакъв начин не оправдава високото си възнаграждение. Бразилецът има 17 мача през този сезон, като в част от тях беше ползван и като ляв бек. Той не успя да допринесе нито с гол, нито с асистенция.

Мислович изигра девет двубоя, като нулите също властват в неговата лична статистика. Охене беше на терена в 13 срещи, в които успя да направи една асистенция.


  • 1 Шарлатанин

    1 2 Отговор
    Кога Левски ще стане шампион? Господ: Няма да е в моя мандат...

    15:52 21.12.2025

  • 2 ПЪРВО. ОСВОБОЖДЕНИЕ

    1 1 Отговор
    От танас шиш и туупса бански. И после по реда и другите. ЛЕВСКАР ОТ ПРЕДИ 60 ГОДИНИ КАЗВА.. НЕ ВИ ЩА ПОКВАРЕНИ СТЕ И МУШЕНИЦИ СТЕ.

    16:07 21.12.2025

  • 3 Боко праните гащи

    1 1 Отговор
    Дебелия ше ги земе за депутати

    16:15 21.12.2025

