Левски не може да се освободи от трима ненужни футболисти, поне на този етап, научи Gong.bg. Фабио Лима, Карлос Охене и Патрик Мислович не попадат в сметките на Хулио Веласкес, но поне засега отказват да си тръгнат от "Герена".

Договорите и на тримата изтичат в края на сезона, като ръководството води преговори за разтрогването им през зимата, които към момента са без успех.

Лима и Мислович се превърнаха в трансферни разочарования, докато Охене изпадна от състава през есента. Шефовете на столичния гранд се надяват да намерят решение и да успеят да се освободят от ненужните играчи, още повече, че бразилецът и ганаецът заемат квоти за футболисти извън Европейския съюз.

Публична тайна е, че Фабио Лима е един от най-скъпоплатените футболисти в отбора, но по никакъв начин не оправдава високото си възнаграждение. Бразилецът има 17 мача през този сезон, като в част от тях беше ползван и като ляв бек. Той не успя да допринесе нито с гол, нито с асистенция.

Мислович изигра девет двубоя, като нулите също властват в неговата лична статистика. Охене беше на терена в 13 срещи, в които успя да направи една асистенция.