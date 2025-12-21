Кокала: Ще е трагедия, ако Левски не стане шампион

Бившият треньор и футболист на Левски Емил Велев даде интервю пред „ Тема Спорт “, в което коментира изминалата есен на тима. Кокала, както е известен сред феновете, говори за битката за титлата, грешните стъпки на сините през първия полусезон и има ли нужда от подсилване на състава.

Г-н Велев, каква есен изпрати Левски?

– Може да кажем, че есента бе добра, след като Левски е на първо място. Сините трябва да си запазят преднината, която натрупаха и в края на сезона да вдигнат титлата. Другото ще е трагедия.

Не се ли очертава трудна пролет, след като виждате, че конкурентите на Левски надигнаха глава в последните мачове?

– При такава разлика не би трябвало да се случи нещо драстично и друг, освен Левски да стане шампион. Виждаме, че Лудогорец все още е нестабилен въпреки треньорската смяна. Много трудно побеждават. Да, печелят мачове, но не убеждават. За другите отбори няма какво толкова да кажа. Така ги виждам нещата. Сините имат отлична възможност да вдигнат титлата.

Загубите от Славия и ЦСКА ли оставиха горчив вкус през изминалия полусезон?

– Вижте, Славия до този момент бе в серия от победи. Само успехи и равенства, нямаха загуби. Не може да говорим за липса на късмет или нещо друго. Белите играха доста стабилно срещу Левски, а и се забеляза, че го правеха и в другите двубои, независимо срещу кой се изправят. Не може да служи за оправдание и изборът на Хулио Веласкес за стартов състав. Щом си играч на Левски, означава, че трябва да отговаряш на нивото на този клуб. Сините допуснаха загуба и от ЦСКА в дербито, но имаха поражение и при гостуването на Локомотив Пловдив на „Лаута“. А черно-белите не виждаме да са някакъв състоятелен отбор. Така че тези грешни стъпки трябва да се сведат до минимум през пролетта.

Как виждате работата на Хулио Веласкес?

– Не мога да оценявам работата на колега. Още повече, че не му наблюдавам тренировките. Но щом Левски е на първата позиция, това означава, че си е свършил работата. Друго няма какво да се каже.

Защо според вас не се даде шанс за изява на юноши в мача за купата срещу аматьорския Витоша Бистрица?

– Това вече си е стратегия на ръководството на Левски. Те си преценяват кога и кого да пуснат. Явно са преценили, че мачът е важен, за да продължат напред за Купата на България. Не виждам нищо странно в това решение.

Какво е мнението ви за случая със снимката на Асен Митков?

– Не искам да ги коментирам тези хора. Не знам защо медиите го правят. На такива запалянковци не трябва да се дава сцена за изява.

Къде виждате нужда от подсилване в Левски?

– Всеки отбор се нуждае от трансфери през този период, като Левски не прави изключение. Но не съм аз човека, който да посочи къде точно да се подсили тима. На „Герена“ много добре са си направили сметката и знаят от какво имат нужда. Трябва обаче сините да се подсилят.

Автор: Мартин Владимиров