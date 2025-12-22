Манчестър Юнайтед загуби капитана си за неопределен период от време

Манчестър Юнайтед е изправен пред сериозна кадрова криза преди ключовия сблъсък срещу Нюкасъл на Боксинг дей. Мениджърът Рубен Аморим потвърди, че капитанът Бруно Фернандеш и младият талант Коби Мейну няма да бъдат на разположение за двубоя.

Бруно Фернандеш, който до момента започна като титуляр във всеки мач от Висшата лига през този сезон, пострада по време на гостуването на Астън Вила. Португалецът получи травма в сухожилието малко преди почивката и въпреки опитите му да продължи, бе заменен през второто полувреме.

„Става въпрос за увреждане на меките тъкани. Мисля, че той ще пропусне няколко мача. Не знам със сигурност, ще видим“, коментира Аморим. „Бруно винаги е бил в отлична форма и се възстановява бързо, но в момента ситуацията е неясна.“

Отсъствието на Фернандеш е поредният удар за Аморим, който не може да разчита и на Коби Мейну поради проблем в прасеца. 20-годишният полузащитник се очакваше да направи своя първи старт за сезона срещу „свраките“, но сега остава извън сметките.

Освен тях, извън състава са още Брайън Мбемо, Амад Диало и Нусаир Мазрауи, които участват в турнира за Купата на африканските нации, както и контузените защитници Матайс де Лихт и Хари Магуайър.

Единствената добра новина за „червените дяволи“ е завръщането на Каземиро, който изтърпя своето наказание срещу Астън Вила и ще бъде на линия за мача с Нюкасъл.