Коринтианс спечели Купата на Бразилия, след като победи Васко да Гама в реванша от финала. Първият мач бе приключил при резултат 0:0 и всичко трябваше да се реши тази нощ на "Маракана", гостите обаче смълчаха трибуните и стигнаха до успеха с 2:1 с голове на Юри Алберто в 18-ата и Мемфис Депай в 63-тата минута. За домакините се разписа Нуно Морейра в 41-вата минута.

Коринтианс заложи на по-дефанзивна тактика и контраатаки и това даде резултат още в 18-ата минута. Матеузиньо изведе с прекрасен пас Юри Алберто, който имаше време да овладее топката необезпокояван в наказателното поле и да я прати покрай вратаря Лео Жардим. Топката се удари в гредата, преди да влезе във вратата за радост на гостуващите фенове.

Няколко минути по-късно Юри Алберто имаше нов отличен шанс, този път след извеждащ пас от Мартинес. Отново останал сам срещу вратаря, номер 9 не уцели добре топката и я изпрати над напречната греда.

След първоначалния шок, Васко пое контрола над мача и засили натиска. Раян проби скоростно по десния фланг и центрира към Коутиньо във вратарското поле, но топката мина покрай халфа.

В 41-ата минута изравнителният гол дойде след акция на Гомес отдясно, който преодоля Рамальо и центрира на далечната греда. Там Нуно Морейра се измъкна зад защитата и с мощен удар с глава възстанови равенството.

През второто полувреме Коринтианс продължи да се придържа към стратегията си за игра на контраатаки и именно по този начин стигна до победния гол. В 63-ата минута Бидон поведе бърза атака и подаде на Матеузиньо. Той намери Юри Алберто в наказателното поле, а нападателят асистира на свободния Мемфис Депай, който отблизо просто я бутна в мрежата.

От този момент нататък гостите се прибраха в защита и успешно се отбраняваха срещу центриранията на Васко. В 92-ата минута Раян спечели нарушение пред наказателното поле и сам изпълни наказателния удар, но Уго Соуса спаси и подпечата титлата за Коринтианс.

Това е четвърта Купа на Бразилия за тима, като с този успех той си гарантира и участие в Копа Либертадорес.

