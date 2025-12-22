Новини
Спорт »
Световен футбол »
Неймар отправи послание към Анчелоти - иска на Световното

Неймар отправи послание към Анчелоти - иска на Световното

22 Декември, 2025 08:29 427 0

  • неймар-
  • футбол-
  • сантос-
  • карло анчелоти-
  • мондиал 2026-
  • световно първенство

Италианският селекционер на „Селесао“ все още не е заел категорична позиция дали ще разчита на бившия играч на Барселона и ПСЖ за турнира през лятото на 2026 г.

Неймар отправи послание към Анчелоти - иска на Световното - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Неймар се наслаждава на своята ваканция след един изстрадан сезон, в който неговият отбор, Сантос, си осигури математическото спасение едва в последния мач. Футболистът, който все още не е решил дали ще остане в бразилския тим, се отличи с голове, въпреки че физическото му състояние, белязано от контузии, оставя много да се желае. Той е твърдо решен да участва на Световното първенство и изпрати ясно послание към Карло Анчелоти.

Италианският селекционер на „Селесао“ все още не е заел категорична позиция дали ще разчита на бившия играч на Барселона и ПСЖ за турнира през лятото на 2026 г. Въпреки това, Неймар не спира да му изпраща сигнали да го включи в състава, осъзнавайки, че това ще бъде последното му Световно първенство. Последното му „намигване“ дойде преди няколко часа по време на събитие в Сао Пауло с певеца Тиагиньо.

„Ще направим всичко възможно, дори невъзможното, за да върнем това Световно първенство в Бразилия“, заяви той, визирайки титлата, която се надяват да спечелят.

„Ако стигнем до финала, обещавам, че ще вкарам. През юли можете да ми търсите сметка“, добавя Ней, преди да отправи няколко думи към своя треньор Карло Анчелоти: „Хайде, Анчелоти, помогни ни, става ли?“.

Неймар не е обличал фланелката на националния отбор от 18 октомври 2023 г., но не губи надежда да се завърне.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ