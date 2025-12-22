Дибала е отхвърлил оферта от Бока Хуниорс

Пауло Дибала навлиза в заключителния етап от своята кариера и всичко сочи, че „Ла Хоя“ ще окачи бутонките в родната си Аржентина. Според информация на аржентинската медия TyC Sports обаче, това завръщане ще трябва да почака. Футболистът на АС Рома е отхвърлил оферта от Бока Хуниорс за присъединяване към отбора през предстоящия зимен трансферен прозорец.

Намерението на нападателя е да изпълни договора си с клуба от италианската столица, който изтича през юни следващата година. След като контрактът му с Рома приключи, Бока отново ще се опита да си осигури подписа му, като се очаква тогава Дибала да е склонен да се завърне в родината си.

Подобно нещо заяви и тъщата на играча Катрин Фулоп: „Ако се случи, ще бъде през юни. Не сега. Ориана (партньорката на Дибала) ще става майка през март, а аз имам билет за Рим през януари“.

Дибала пристига в европейския футбол през сезон 2012/13 с трансфер в Палермо, без да е дебютирал в аржентинската Примера дивисион. Той идва от Институто, клуб, който тогава се състезава във втора дивизия. От пристигането си в Европа той се утвърди като един от най-талантливите футболисти в Калчото през последното десетилетие, а сега, на 32 години, изглежда решен да сбъдне мечтата си да облече фланелката на клуба, чийто фен неведнъж е заявявал, че е.