Роберт Левандовски със забележително постижение

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски изигра своя мач № 500 в Топ 5 от европейските първенства. Това се случи в мача от 17-ия кръг на Ла Лига - победа над Виляреал с 2:0 на стадион "Керамика".

Левандовски влезе в игра в 62-рата минута, заменяйки Феран Торес.

С общо 389 гола в топ първенствата полският ветеран е втори след Лионел Меси (496) и Кристиано Роналдо (495). През този сезон нападателят има 13 мача в Ла Лига, с 8 гола и 1 асистенция за Барселона.