Дани Алвеш си купува клуб в Португалия, за да играе

Дани Алвеш иска да купи клуб от третата дивизия на Португалия. Бившият защитник на Барселона и ПСЖ е в напреднали преговори за покупката на Сао Жоао Вер. Освен това 42-годишният бразилец планира завръщане на терена, играейки за отбора през пролетта.

Алвеш планира да отговаря пряко за спортната и административната част в клуба.

По-рано през годината Алвеш беше оправдан по дело за изнасилване поради липса на доказателства. Той обаче прекара известно време в затвора в Барселона.