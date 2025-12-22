Новини
Дани Алвеш си купува клуб в Португалия, за да играе

22 Декември, 2025 09:59

Алвеш планира да отговаря пряко за спортната и административната част в клуба

Дани Алвеш си купува клуб в Португалия, за да играе - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дани Алвеш иска да купи клуб от третата дивизия на Португалия. Бившият защитник на Барселона и ПСЖ е в напреднали преговори за покупката на Сао Жоао Вер. Освен това 42-годишният бразилец планира завръщане на терена, играейки за отбора през пролетта.

Алвеш планира да отговаря пряко за спортната и административната част в клуба.

По-рано през годината Алвеш беше оправдан по дело за изнасилване поради липса на доказателства. Той обаче прекара известно време в затвора в Барселона.


