Треньорът на Ман Юнайтед след загубата: Надиграхме Астън Вила

22 Декември, 2025 06:30 559 1

Според специалиста, „червените дяволи“ са доминирали на терена, дори след принудителната смяна на капитана Бруно Фернандеш на почивката

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Юнайтед - Рубен Аморим, изрази сериозно разочарование след поражението от Астън Вила, като подчерта, че неговият тим е заслужавал много повече от почетната загуба с 1:2. Въпреки негативния изход, наставникът видя сериозно подобрение в играта на своите възпитаници.

Според специалиста, „червените дяволи“ са доминирали на терена, дори след принудителната смяна на капитана Бруно Фернандеш на почивката.

„Мисля, че днес бяхме по-добрият отбор. Малшансът ни попречи, особено с контузията на Бруно, но дори без него стояхме по-добре на терена. Блокирахме преходите им изключително успешно. Свършихме много добра работа, която обаче никой няма да помни утре, защото във футбола важен е единствено резултатът,“ сподели той.

Той допълни, че тактическият план за пресиране на пренаситената халфова линия на Вила е работил добре и отборът показва признаци на израстване.

Най-притеснителната новина за феновете на Юнайтед е състоянието на Бруно Фернандеш. Мениджърът потвърди, че травмата изглежда сериозна.

„Изглежда е контузия на меките тъкани, така че вероятно ще отсъства известно време. Странно е – през тази година, особено в този период, имаме твърде много здравословни проблеми, но трябва да се справим.“

Въпреки разочарованието, наставникът отличи дебютите на младите таланти Флетчър и Лейси. Той подчерта, че интегрирането на кадри от школата е част от неговата философия и историята на клуба.

„Всеки мениджър иска да налага играчи от академията, вместо да харчи пари, защото това дава добавена стойност на работата му. Опитвам се да помогна на клуба, без значение дали играчите идват от школата или от чужбина, но искам да съм сигурен, че младите няма да пострадат от твърде голямото напрежение,“ завърши той.


