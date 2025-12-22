Новини
ЦСКА хвърли око на бразилски талант

22 Декември, 2025 10:59 579 2

  • цска-
  • футбол-
  • селекция-
  • лукас маркес аленсар

Става дума за едва 18-годишния Лукас Маркес Аленсар, известен като Лука

ЦСКА хвърли око на бразилски талант - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекцията в ЦСКА тече с пълна сила. След като вече привлякоха колумбиеца Алехандро Пиедраита, а са на косъм да подпишат и с друго крило, Лео Перейра, „червените“ следят изкъсо още един талант.

Става дума за едва 18-годишния Лукас Маркес Аленсар, известен като Лука, пише „Мач телеграф“.

Той е считан за един от най-големите бразилски таланти, като играе еднакво добре и като плеймейкър, и като крило.

Лука е юноша на Сао Пауло и има договор до края на 2028 година.

Той е национал на Бразилия до 17 години и в момента е оценяван на 2 милиона евро, но предвид големия интерес към него, е възможно цената му да скочи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Левски 1914

    1 4 Отговор
    Кое цска?

    Коментиран от #2

    11:20 22.12.2025

  • 2 Новичок

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Това което ви победи...

    11:24 22.12.2025

