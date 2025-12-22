ЦСКА хвърли око на бразилски талант

Селекцията в ЦСКА тече с пълна сила. След като вече привлякоха колумбиеца Алехандро Пиедраита, а са на косъм да подпишат и с друго крило, Лео Перейра, „червените“ следят изкъсо още един талант.
Става дума за едва 18-годишния Лукас Маркес Аленсар, известен като Лука, пише „Мач телеграф“.
Той е считан за един от най-големите бразилски таланти, като играе еднакво добре и като плеймейкър, и като крило.
Лука е юноша на Сао Пауло и има договор до края на 2028 година.
Той е национал на Бразилия до 17 години и в момента е оценяван на 2 милиона евро, но предвид големия интерес към него, е възможно цената му да скочи.
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
Коментиран от #2
11:20 22.12.2025
2 Новичок
До коментар #1 от "Левски 1914":Това което ви победи...
11:24 22.12.2025