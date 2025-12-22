ЦСКА хвърли око на бразилски талант

Селекцията в ЦСКА тече с пълна сила. След като вече привлякоха колумбиеца Алехандро Пиедраита, а са на косъм да подпишат и с друго крило, Лео Перейра, „червените“ следят изкъсо още един талант.

Става дума за едва 18-годишния Лукас Маркес Аленсар, известен като Лука, пише „Мач телеграф“.

Той е считан за един от най-големите бразилски таланти, като играе еднакво добре и като плеймейкър, и като крило.

Лука е юноша на Сао Пауло и има договор до края на 2028 година.

Той е национал на Бразилия до 17 години и в момента е оценяван на 2 милиона евро, но предвид големия интерес към него, е възможно цената му да скочи.