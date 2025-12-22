Новини
Ландо Норис ще получи впечатляващ бонус за победата си във Формула 1

22 Декември, 2025 16:32 455 0

Пилотът ще получи 5 милиона евро

Ландо Норис ще получи впечатляващ бонус за победата си във Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Британският ас на Макларън Ландо Норис ще бъде възнаграден с внушителна премия от 5 милиона евро след спечелването на световната титла във Формула 1, разкри авторитетното германско издание Sport Bild. Макар от екипа на Макларън да запазват мълчание по темата, според информацията сумата ще бъде отчетена в счетоводните документи на отбора през следващата финансова година.

Любопитното е, че този щедър бонус е бил заложен в последния договор на Норис още през 2022 година. Тогава подобна клауза е изглеждала по-скоро като формалност, но през 2024 г. тя се превръща в реалност, след като младият пилот и неговият тим постигнаха заветния успех.

В същото време остава загадка дали и другият пилот на Макларън – Оскар Пиастри, може да разчита на подобна премия при евентуален триумф в шампионата. От отбора не са коментирали условията по договора на австралиеца, което подхранва още повече спекулациите сред феновете и експертите.


