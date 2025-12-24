Гаджето на световен шампион във Формула 1 подлуди феновете си със снимка в оскъдно облекло

Маги Корсейро, зашеметяващата приятелка на новия световен шампион във Формула 1 Ландо Норис, предизвика фурор в социалните мрежи. 23-годишният португалски модел и актриса сподели горещ кадър броени дни преди Коледа.
В момента Корсейро се наслаждава на слънцето в Сао Пауло, Бразилия, след като по-рано този месец бе плътно до Норис по време на историческия му триумф.
Маги публикува стилна черно-бяла снимка, на която позира само по бикини, което веднага предизвика вълна от одобрителни коментари от нейните последователи.
1 ?????
Коментиран от #13
22:07 24.12.2025
2 а кога писара ще
22:08 24.12.2025
3 таксиджия 🚖
22:20 24.12.2025
4 Коледар
22:25 24.12.2025
5 Кака Пепа
22:26 24.12.2025
6 Григоррр
Коментиран от #8
22:30 24.12.2025
7 Абе то убуу момето...!
Коментиран от #12
22:31 24.12.2025
8 Сус,ве...!
До коментар #6 от "Григоррр":За тебе само...Ленче-Кремче!
Коментиран от #9
22:34 24.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Григоррр
22:43 24.12.2025
11 Предполагащ
22:43 24.12.2025
12 Българин 681
До коментар #7 от "Абе то убуу момето...!":Защото приятелят и е много бърз.......
22:51 24.12.2025
13 ?????
До коментар #1 от "?????":Съжалявам ви ако при вас е било обратното.
22:56 24.12.2025