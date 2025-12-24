Гаджето на световен шампион във Формула 1 подлуди феновете си със снимка в оскъдно облекло

Маги Корсейро, зашеметяващата приятелка на новия световен шампион във Формула 1 Ландо Норис, предизвика фурор в социалните мрежи. 23-годишният португалски модел и актриса сподели горещ кадър броени дни преди Коледа.

В момента Корсейро се наслаждава на слънцето в Сао Пауло, Бразилия, след като по-рано този месец бе плътно до Норис по време на историческия му триумф.

Маги публикува стилна черно-бяла снимка, на която позира само по бикини, което веднага предизвика вълна от одобрителни коментари от нейните последователи.