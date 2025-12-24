Новини
Гаджето на световен шампион във Формула 1 подлуди феновете си със снимка в оскъдно облекло

24 Декември, 2025 21:59 1 151 13

В момента Корсейро се наслаждава на слънцето в Сао Пауло, Бразилия, след като по-рано този месец бе плътно до Норис по време на историческия му триумф

Гаджето на световен шампион във Формула 1 подлуди феновете си със снимка в оскъдно облекло - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Маги Корсейро, зашеметяващата приятелка на новия световен шампион във Формула 1 Ландо Норис, предизвика фурор в социалните мрежи. 23-годишният португалски модел и актриса сподели горещ кадър броени дни преди Коледа.

В момента Корсейро се наслаждава на слънцето в Сао Пауло, Бразилия, след като по-рано този месец бе плътно до Норис по време на историческия му триумф.

Маги публикува стилна черно-бяла снимка, на която позира само по бикини, което веднага предизвика вълна от одобрителни коментари от нейните последователи.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ?????

    3 5 Отговор
    И по-грозни сме виждали и по-хубави сме уважавали.

    Коментиран от #13

    22:07 24.12.2025

  • 2 а кога писара ще

    3 2 Отговор
    подлуди фенките си тук със снимка в оскъдно облекло

    22:08 24.12.2025

  • 3 таксиджия 🚖

    3 3 Отговор
    Ето това е красиво момиче. Браво!

    22:20 24.12.2025

  • 4 Коледар

    1 0 Отговор
    Ох ,на дедовото. Весела Коледа на всички. 🤣

    22:25 24.12.2025

  • 5 Кака Пепа

    2 1 Отговор
    Я пъ на Ландо келеша съм му отказвала веднъж. Ама виж на бай Ламбо - Лангата от нащо село - никога !

    22:26 24.12.2025

  • 6 Григоррр

    1 0 Отговор
    Тази може да ми е внучка. За мен, някоя като Румяна Коларова или Диана Дамянова или друга агентка на Боко и Шиши.

    Коментиран от #8

    22:30 24.12.2025

  • 7 Абе то убуу момето...!

    2 0 Отговор
    Ама що толкова...отчаяно и тъжно гледа...😟🙄😨🫢?!?!

    Коментиран от #12

    22:31 24.12.2025

  • 8 Сус,ве...!

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Григоррр":

    За тебе само...Ленче-Кремче!

    Коментиран от #9

    22:34 24.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Григоррр

    1 0 Отговор
    Щом е дърта гербаджийска бурия може

    22:43 24.12.2025

  • 11 Предполагащ

    0 0 Отговор
    Че това гадже на някой си от Ф1 е подлудило не само феновете,ами и един набеден за ,,спортен" редактор от сайта в ,който сме...

    22:43 24.12.2025

  • 12 Българин 681

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Абе то убуу момето...!":

    Защото приятелят и е много бърз.......

    22:51 24.12.2025

  • 13 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "?????":

    Съжалявам ви ако при вас е било обратното.

    22:56 24.12.2025

