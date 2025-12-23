Новини
Спорт »
Световен футбол »
Фулъм надделя над Нотингам и записа втора поредна победа във Висшата лига

Фулъм надделя над Нотингам и записа втора поредна победа във Висшата лига

23 Декември, 2025 06:39 529 0

  • фулъм-
  • нотингам форест-
  • висша лига-
  • раул хименес-
  • футбол-
  • англия-
  • резултати-
  • класиране

Раул Хименес се разписа от дузпа

Фулъм надделя над Нотингам и записа втора поредна победа във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният отбор на Фулъм продължи възходящата си серия във Висшата лига, след като триумфира с минимален успех 1:0 срещу Нотингам Форест в среща от 17-ия кръг на английския шампионат.

Домакините от „Крейвън Котидж“ демонстрираха характер и воля, като се поздравиха с трите точки благодарение на хладнокръвно изпълнена дузпа от мексиканския нападател Раул Хименес. Той реализира единственото попадение в мача в петата минута на добавеното време на първото полувреме, с което донесе седмата победа за Фулъм през настоящия сезон.

С този успех „котиджърс“ се изкачиха на 13-о място във временното класиране, затвърждавайки стабилното си представяне през последните седмици. За Нотингам Форест обаче поражението бе девето от началото на кампанията, което ги оставя на 17-а позиция и ги доближава опасно близо до зоната на изпадащите.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ