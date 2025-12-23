Фулъм надделя над Нотингам и записа втора поредна победа във Висшата лига

Футболният отбор на Фулъм продължи възходящата си серия във Висшата лига, след като триумфира с минимален успех 1:0 срещу Нотингам Форест в среща от 17-ия кръг на английския шампионат.

Домакините от „Крейвън Котидж“ демонстрираха характер и воля, като се поздравиха с трите точки благодарение на хладнокръвно изпълнена дузпа от мексиканския нападател Раул Хименес. Той реализира единственото попадение в мача в петата минута на добавеното време на първото полувреме, с което донесе седмата победа за Фулъм през настоящия сезон.

С този успех „котиджърс“ се изкачиха на 13-о място във временното класиране, затвърждавайки стабилното си представяне през последните седмици. За Нотингам Форест обаче поражението бе девето от началото на кампанията, което ги оставя на 17-а позиция и ги доближава опасно близо до зоната на изпадащите.