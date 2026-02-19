Светът на футбола се сбогува с легендарния Сеп Пионтек – архитектът на „червения динамит“

Футболната общност потъна в скръб след новината за кончината на Сеп Пионтек – емблематичния наставник, който промени завинаги облика на датския национален отбор. На 85-годишна възраст, след кратко боледуване, Пионтек напусна този свят, оставяйки след себе си незаличима следа в историята на европейския футбол.

Роден във Вроцлав, Германия, Пионтек започва своята спортна одисея като защитник на Вердер Бремен. С екипа на „зелените“ той триумфира с Купата на Германия през 1961 г. и се окичва със златото на Бундеслигата през 1965 г. За съжаление, травма прекъсва преждевременно кариерата му на терена, но това не го спира – напротив, вдъхновява го да поеме по треньорския път.

Първите му стъпки като наставник са във Вердер и Фортуна Дюселдорф, а след това поема националния отбор на Хаити и германския Санкт Паули.

Истинският му звезден миг обаче настъпва през 1979 г., когато застава начело на Дания. Под негово ръководство „червеният динамит“ се превръща в един от най-страховитите и атрактивни отбори на Стария континент през 80-те години. Пионтек влиза в историята, след като през 1984 г. извежда датчаните до полуфинал на Европейското първенство във Франция, а две години по-късно ги класира за първи път на световен шампионат – Мондиал 1986 в Мексико, където тимът достига до осминафиналите.

Сеп Пионтек не само вдъхва нов живот на датския футбол, но и се превръща в най-обичания германец в Дания – признание, което малцина чужденци са получавали.

След като напуска поста през 1990 г., Пионтек продължава да раздава знанията си – води националния отбор на Турция, Бурсаспор, както и датските Олборг и Силкеборг. Последната му спирка е националният тим на Гренландия, където завършва своята богата треньорска кариера.