MotoGP сменя курса: Австралийското Гран при се мести по улиците на Аделаида

19 Февруари, 2026 18:06 674 1

Това ще се случи от сезон 2027

MotoGP сменя курса: Австралийското Гран при се мести по улиците на Аделаида - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендарният шампионат MotoGP ще напусне емблематичната писта Филип Айлънд и ще се пренесе в сърцето на Аделаида. Организаторите на престижната надпревара официално обявиха, че от 2027 година насам, австралийският кръг ще се провежда по улиците на южния мегаполис.

Този исторически ход слага точка на почти три десетилетия, през които Филип Айлънд бе дом на най-елитните мотоциклетни битки на континента. Новият шестгодишен договор гарантира, че феновете ще могат да се насладят на зрелищни състезания в градска атмосфера поне до 2032 година.

Първото издание на Гран при в Аделаида е планирано за ноември 2027 г., когато моторите ще ревнат по новото трасе.

Любопитното е, че новата писта ще бъде изградена върху основата на легендарното трасе, което някога посрещаше Формула 1 в Австралия.

С тази промяна MotoGP не само обръща нова страница в историята си, но и дава заявка за още по-голямо зрелище и достъпност за феновете.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ицо

    1 0 Отговор
    Не мисля, че е добра идея да се прави състезание с мотоциклети в градска среда. Да, ще бъде зрелищно, но ужасно опасно. Но това си е мое мнение.

    18:28 19.02.2026

