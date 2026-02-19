Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Италианските грандове с тотално разочароващо представяне в Шампионска лига

19 Февруари, 2026 18:19 889 1

  • шампионска лига-
  • италия-
  • серия а-
  • интер-
  • ювентус-
  • аталанта-
  • наполи-
  • футбол-
  • осминафинали-
  • европейски клубен турнир

Страната рискува да остане без нито един свой отбор в осминафиналната фаза

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италия, някога гордият дом на европейския клубен футбол, е изправена пред безпрецедентна криза в тазгодишното издание на Шампионската лига. След поредица от разочароващи резултати, страната рискува да остане без нито един свой отбор в осминафиналната фаза на най-престижния турнир на Стария континент.

В сряда вечерта Интер Милано, трикратен носител на трофея, претърпя болезнено поражение с 1:3 при визитата си на норвежкия Бодьо/Глимт. „Нерадзурите“ не успяха да се противопоставят на ентусиазма и борбеността на домакините, а тежките атмосферни условия допълнително усложниха задачата им. Така надеждите на миланския колос за продължаване напред се стопиха, а реваншът изглежда като истинско предизвикателство.

Този неуспех дойде само ден след като Ювентус и Аталанта също се препънаха тежко. „Бианконерите“ инкасираха унизителна загуба с 2:5 в Истанбул, докато бергамаските отстъпиха с 0:2 на Борусия Дортмунд в Германия.

Серията от неубедителни изяви хвърли сянка върху реномето на италианския футбол и постави под въпрос бъдещето на калчото в европейския елит. С оглед на тези резултати, задачата пред представителите на Серия А изглежда почти невъзможна.

Ако не се случи истинско чудо в реваншите, Италия може да остане без свой отбор в елиминационната фаза на Шампионската лига – нещо, което не се е случвало от десетилетия.

За капак на всичко, Наполи дори не успя да премине груповата фаза, което допълнително подчертава кризата в италианския клубен футбол.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Глаушев

    0 0 Отговор
    Интер ще продължи.

    20:31 19.02.2026

