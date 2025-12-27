Новини
Спорт »
Световен футбол »
Спортът по ТВ в събота (27 декември)

Спортът по ТВ в събота (27 декември)

27 Декември, 2025 07:45 636 0

  • тв спорт-
  • спорт тв-
  • футбол-
  • спорт

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (27 декември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

07.00 Тенис, турнир в Макао МАХ Спорт 1

10.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, първи манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1

12.15 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Ливиньо, супер Г, мъже Евроспорт 1

13.30 Парма – Фиорентина МАХ Спорт 3

14.00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, втори манш, гигантски слалом, жени Евроспорт 1

14.30 Бенин – Ботсвана МАХ Спорт 4

14.30 Нотингам – Манчестър Сити Диема спорт 2

14.30 Хибърниън – Хартс Ринг

16.00 Лече – Комо МАХ Спорт 3

16.50 Ал Насър – Ал Ахдуд МАХ Спорт 2

17.00 Брентфорд – Борнемут Диема спорт

17.00 Арсенал – Брайтън Диема спорт 2

17.00 Ливърпул – Уулвърхемптън Диема спорт 3

17.00 Бърнли – Евертън Нова спорт

17.00 Ливингстън – Селтик Ринг

17.00 Сенегал – Конго МАХ Спорт 4

19.00 Удинезе – Лацио МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол, Баскония – Бургос Диема спорт

19.30 Челси – Астън Вила Диема спорт 2

19.30 Ал Итихад – Ал Шабаб МАХ Спорт 2

19.30 Уганда – Танзания МАХ Спорт 4

19.30 Абърдийн – Дънди Юнайтед Ринг

20.00 Баскетбол, Сарагоса – Манреса Диема спорт 3

21.00 Баскетбол, Гранада – Мурсия Нова спорт

21.45 Пиза – Ювентус МАХ Спорт 3

22.00 Нигерия – Тунис МАХ Спорт 4

22.00 Баскетбол, Ховентуд – Рио Бреоган Диема спорт

00.00 НБА, Сакраменто – Далас Диема спорт 2

01.00 НХЛ, НЙ Айлендърс – НЙ Рейнджърс МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ