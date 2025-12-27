Нотингам ще преименува една от трибуните на своя стадион „Сити Граунд“

Английският Нотингам Форест обяви, че ще преименува една от трибуните на своя стадион „Сити Граунд“ на името на Джон Робъртсън. Решението е в памет на легендата на клуба, който почина по-рано тази седмица на 72-годишна възраст.

Джон Робъртсън заема специално място в историята на „червените“. Той е автор на победния гол във финала за КЕШ през 1980 г. срещу Хамбургер, с който отборът защитава европейската си титла. Година по-рано именно негово центриране доведе до попадението на Тревър Франсис във финала срещу Малмьо.

Собственикът на клуба Евангелос Маринакис предложи трибуната „Бриджфорд Стенд“ официално да бъде преименувана на „Джон Робъртсън Стенд“.

„Тази седмица е изпълнена с дълбока тъга за всички, свързани с Нотингам Форест, докато се сбогуваме с Джон Робъртсън – истинска легенда в пълния смисъл на думата. Преименуването на трибуната е признание за изключителния му принос, за да може неговото наследство и нашият голям герой да се помнят вечно.“

Маринакис изказа и своите най-искрени съболезнования към семейството и близките на великия шотландец.