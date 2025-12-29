Ван Дайк алармира: Ливърпул трябва да затегне защитата при статични положения

Ливърпул триумфира с 2:1 над Уулвърхамптън на „Анфийлд“ и по този начин сложи точка на сезона, но въпреки победата, капитанът Върджил ван Дайк не скри тревогата си относно представянето на отбора в защита. Холандският бранител отправи откровено предупреждение към своите съотборници, подчертавайки, че слабостите при статични положения могат да костват скъпо на „червените“ в бъдеще.

„В много срещи показахме стабилност при статични ситуации, но истината е, че допуснахме прекалено много попадения именно по този начин, а в същото време не реализираме достатъчно голове от подобни положения“, сподели Ван Дайк след последния съдийски сигнал.

Той разкри, че в съблекалнята се водят сериозни разговори по темата, а екипът работи усилено върху анализи и тренировки, за да елиминира този ахилесовата пета.

„Всичко опира до постоянство, подготовка и манталитет. Ако проблемът е в главите ни, това вече е сериозен повод за притеснение. Необходимо е да променим подхода си и да бъдем по-концентрирани“, допълни капитанът на Ливърпул.

Въпреки тези предизвикателства, головете на Флориан Вирц и Райън Гравенберх донесоха ценните три точки за тима на Арне Слот, който вече се изкачи на четвърта позиция във временното класиране на Висшата лига.