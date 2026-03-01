Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран разклаща Световното първенство по футбол

1 Март, 2026 18:50

1 Март, 2026 18:50 1 018 13

Генералният секретар на ФИФА, Матиас Графстрьом, подчерта, че безопасността на всички участници е абсолютен приоритет

Снимка: БГНЕС/EПA
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Глобалното футболно семейство е изправено пред безпрецедентно предизвикателство, след като напрежението между САЩ, Израел и Иран заплашва да хвърли сянка върху най-очакваното спортно събитие на годината – Световното първенство по футбол.

Геополитическа буря над Мондиал 2026

Светът на футбола е разтърсен от новината, че ескалиращият военен конфликт между САЩ, Израел и Иран може да доведе до драматични промени в състава на участниците на предстоящия Мондиал. Събитията се развиват с главоломна скорост, а съдбата на иранския национален отбор виси на косъм, въпреки че тимът трябва да играе мачовете си именно на американска земя.

Иран под заплаха от изключване

Въпреки че анализатори по света определят САЩ и Израел като страни, предприемащи офанзива, а Иран – като държава в отбранителна позиция, именно иранският отбор може да се окаже извън големия футболен форум. Неяснотата около участието на Иран бе потвърдена и от най-високо ниво – президентът на Иранската футболна федерация изрази сериозни опасения в национален ефир. „След днешните събития и атаката от страна на САЩ, трудно можем да си представим, че ще участваме на Световното първенство. Въпреки това, окончателното решение е в ръцете на международните спортни институции“, заяви той пред телевизията в Техеран.

ФИФА: Сигурността е на първо място

Световната футболна централа ФИФА все още не е обявила категорична позиция по казуса, но следи ситуацията с повишено внимание. Генералният секретар на ФИФА, Матиас Графстрьом, подчерта, че безопасността на всички участници е абсолютен приоритет: „Запознах се с последните новини за Иран тази сутрин. Проведохме среща, но е твърде рано за конкретика. Следим развитието на събитията в световен мащаб. Проведохме финалния жребий във Вашингтон с всички отбори. Нашият фокус е сигурността на Мондиала и ще продължим да работим в тясно сътрудничество с тримата домакини. Всички ще бъдат в безопасност“, увери Графстрьом.

Кой ще заеме мястото на Иран, ако бъде изключен?

В случай че ФИФА вземе решение да извади Иран от турнира, най-вероятният заместник на азиатския тим ще бъде националният отбор на Обединените арабски емирства (ОАЕ). Това би било прецедент в историята на световните финали и би пренаписало сценария на Мондиал 2026.

Въпросителни и за други спортни събития Неяснотата около сигурността се разпростира и върху други големи спортни форуми в региона, като стартовете от Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия, които също са под въпрос заради нестабилната обстановка.

Световното първенство по футбол 2026 е на прага на най-голямото си изпитание досега. ФИФА е изправена пред труден избор, а феновете по цял свят очакват с нетърпение развръзката на този драматичен сюжет. Остава да видим дали спортът ще надделее над политиката и дали Мондиалът ще се проведе с всички заслужили участници.


  • 1 факуса

    6 3 Отговор
    сащ и насраел вън от световното

    18:53 01.03.2026

  • 2 Българин

    1 6 Отговор
    Тук е пълно със смахнати копейкаджии.

    Коментиран от #5

    18:55 01.03.2026

  • 3 Хахаха

    2 0 Отговор
    Много важно гокям праз всичко мара втасала само това ни липсва да ви ........

    18:56 01.03.2026

  • 4 СССРБарета

    5 0 Отговор
    Ако Иран скоро си завършат ядрените бомби може би няма да има къде да се провежда това световно първенство 🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #12, #13

    18:58 01.03.2026

  • 5 Джи

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Олигавените соросоиди В екстаз вече са ступор! Трябваше да празнуват днес но след днешните ирански удари ще трябва да обявят! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    18:59 01.03.2026

  • 6 СССРБарета

    4 0 Отговор
    И раницата казаха че ще се постараят следващите няколко години ционистите да не излизат от бункерите!

    19:00 01.03.2026

  • 7 пгфф

    5 0 Отговор
    Никой не го е(е за тази пародия наречена "световно първенство"

    19:16 01.03.2026

  • 8 Злото превзе

    5 0 Отговор
    Света и няма отърваване! Хем те нападат, бомбардират и убиват, хем си виновен и те гонят от първенството!

    19:21 01.03.2026

  • 9 Някой

    4 0 Отговор
    Да проведат шампионата в Канада. Без терористите от САЩ. И без където се бият наркокартели в Мексико.

    19:24 01.03.2026

  • 10 Дзак

    1 0 Отговор
    То си губи смисъл да се гледа!

    19:29 01.03.2026

  • 11 Анонимен

    1 1 Отговор
    Да обявят САЩ за световен шампион и да разтурят първенството!

    19:31 01.03.2026

  • 12 Не ме интересува рейтинга

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "СССРБарета":

    Те хубаво ще ги изгонят Иран , ама ще могат ли да спрат 2-3 самоубийствени атентата с примерно по 200-300 жертви наведнъж? Такъв хубав ефект ще им доставят , че ще се чудят откъде им е дошло. В САЩ има милиони от правоверните , а за мюсюлманина джихада е въпрос на чест и достойнство.

    19:35 01.03.2026

  • 13 гербераст зад всеки храст

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "СССРБарета":

    Там ще е пролива Сталин и другаря Ким им го е обещал още при предишният мандат на Рижиньо

    19:37 01.03.2026

