ФИФА въвежда "Закона Винисиус"

В навечерието на Мондиал 2026, който ще се проведе в Канада, САЩ и Мексико, ФИФА подготвя революционна промяна в правилата на играта. Според информация на Diario AS, потвърдена от реномирания италиански журналист Фабрицио Романо, световната футболна централа ще въведе т.нар. "Закон Винисиус" – нов регламент, насочен към борбата с расизма на терена.

Съгласно новото правило, футболистите вече няма да имат право да закриват устата си, когато разговарят с противникови играчи по време на мач. Нарушителите ще бъдат санкционирани, като целта е да се осигури по-голяма прозрачност и да се предотвратят расистки обиди, които често остават скрити от камерите и съдиите.

Идеята за тази промяна се заражда след инцидент с бразилската звезда Винисиус Жуниор. По време на двубой от Шампионската лига между Реал Мадрид и Бенфика, Винисиус обвини 20-годишния Джанлука Престиани в расистка обида. Френският нападател Килиан Мбапе потвърди думите на Винисиус, а УЕФА наложи наказание на аржентинския футболист.

За съжаление, това не е изолиран случай – през последните години Винисиус често става обект на расистки нападки по испанските стадиони, което доведе до редица дисциплинарни мерки.

Новото правило цели да насърчи честната игра и уважението между състезателите, като същевременно гарантира, че всяка форма на дискриминация ще бъде разкрита и наказана. Очаква се "Законът Винисиус" да бъде официално приет преди началото на Световното първенство, като футболната общност вече приветства инициативата като важна стъпка към по-справедлив и толерантен спорт.