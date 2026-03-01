Арсенал надделя над Челси в драматично лондонско дерби и затвърди лидерската си позиция във Висшата лига

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Емирейтс" донесе радост на феновете на Арсенал, след като "топчиите" се наложиха с 2:1 над градския си съперник Челси в сблъсък от 28-ия кръг на английската Висша лига.

Домакините стартираха срещата с устрем и още в 21-ата минута защитникът Уилям Салиба откри резултата, възползвайки се от неразбирателство в отбраната на "сините". В самия край на първото полувреме обаче, драмата се завърна – Педро Инкапие неволно прати топката в собствената си врата, с което възстанови равенството.

След почивката двата отбора продължиха да търсят победата, но именно Юриен Тимбер се превърна в герой за Арсенал. В 66-ата минута, след прецизно подаване от Деклан Райс, Тимбер реализира победното попадение и взриви трибуните. Малко по-късно, в 70-ата минута, Челси остана с човек по-малко, след като Педро Нето получи втори жълт и съответно червен картон, което допълнително затрудни гостите в опитите им да стигнат до изравнителен гол.

С този успех Арсенал затвърди лидерската си позиция във временното класиране, събирайки 64 точки – с пет повече от преследвача Манчестър Сити. Челси, от своя страна, остава на шеста позиция с актив от 45 точки.