Борусия Дортмунд с амбициозен ход: Преговори за Оскар Боб от Манчестър Сити

Борусия Дортмунд е на път да осъществи нов трансферен удар, след като стартира официални разговори с Манчестър Сити за норвежкия талант Оскар Боб. Информацията беше разпространена от уважавания италиански журналист Фабрицио Романо, който често първи съобщава за горещите трансферни сделки в европейския футбол.

Младият норвежец, който е само на 22 години, може да се озове на "Сигнал Идуна Парк", ако Борнемут финализира привличането на Антоан Семеньо. Това би отворило вратата за Боб към Бундеслигата, където Дортмунд търси свежи попълнения за атаката си.

Интерес към крилото проявяват и други европейски клубове, което допълнително засилва конкуренцията за подписа му.

През настоящия сезон Оскар Боб вече има 15 участия във всички турнири с екипа на Манчестър Сити, като е записал една асистенция и е прекарал общо 739 минути на терена. Въпреки ограниченото игрово време, младият национал на Норвегия демонстрира потенциал и амбиция, които не остават незабелязани от водещите отбори на Стария континент.