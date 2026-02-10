Новини
Гръм от ясно небе: Историческият шанс на БСП с Крум Зарков

Гръм от ясно небе: Историческият шанс на БСП с Крум Зарков

10 Февруари, 2026

Зарков има реалната възможност да вземе евентуалния завой от псевдолевица от пропутиноиден вид към социалдемократична от западен тип

Снимка: БГНЕС
Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:

Преди броени дни един познат, тип „хайверен социалист“, ми разказа следната смешка, докато обсъждахме арогантното и някак цинично пост-десетоноемврийско битие на БСП и нейните лидери – ако Първанов ни е вкарал в НАТО, а Станишев – в Европейския съюз, съвсем логично излиза, че сега не друг, а Зафиров ни е вкарал в еврозоната.

Далеч по-забавен обаче е скорошният контекст, в който мастодонтът БСП (особено при Нинова) постепенно залиня и ребрата му почнаха да се броят до степен, в която след последната му „сглобка“ с ГЕРБ, ИТН и де факто ДПС-Ново начало сериозно се заговори, че е на път да изпадне от парламента на следващите избори. Разбира се, да не забравяме и новия наратив, в който Радев би събрал всички произточни/пропутинови партийни тела, т.е. реалната опасност да канибализира всичко, което иска да мине за официално ляво и за което Русия е все така онуй име „свято, родно, мило, то бива в мрака нам светило“ и т.н.

БСП има исторически шанс

Накратко, на 7 февруари сутринта БСП изглеждаше сякаш започва да си събира багажа от парламентарната сцена след 36 години. Същия ден вечерта обаче вече имаше чисто нов лидер – Крум Зарков, който – черен лебед или не – буквално обръща контекста с главата надолу (или нагоре, зависи откъде гледаме). Говорим за партията наследник на Живков, която десетилетия позираше в червеното бельо на социалистическа, без на практика и за миг да бъде такава; напротив, БКП си остана БКП, само че след 1990 година трябваше да прочитаме това съкращение като „Българска капиталистическа партия“, от чиито топли пазви произлезе почти целият бъдещ олигархичен елит. Но ето че БСП, като гръм от ясно небе, е изправена пред исторически шанс, докато си задава въпроса „а сега накъде“. Защото Зарков има реалната възможност да вземе евентуалния завой от псевдолевица от пропутиноиден вид към социалдемократична такава от западен тип, предвид най-вече самия „сорбонско“-ляв и модерен натюрел на новия лидер.

В този смисъл шансът е за евентуално посягане към “лейбъристко” ляво, или пък, ако се върнем по-назад – Марио Соареш-ляво. Чрез – забележете – събличане на старата изсъхнала кожа, отърсване от червената олигархия и решителен катарзис спрямо миналото. В последното, впрочем, не вярвам особено, защото то минава през покаяние и извинение за купищата зверства и престъпления от всякакъв характер на БКП, но пък кой знае, ставали са и по-големи политически чудеса у нас.

Колко голям е този шанс

Ако сме реалисти, самият Зарков едва ли би трябвало да бъде товарен с очакване за тектонични размествания. Само че у него сякаш има един особен пламък на непредвидимост, който дава известни надежди за истинска промяна по посока на споменатия ляв социално-демократичен прогресизъм от западен тип; другояче казано, той видимо си дава сметка за какво става дума и копнее да се запише в историята, въпросът е дали едрите гърбове, по които се покатери, са склонни на парадокса да съвместяват евентуален „БГ лейбъризъм“ със своите строго капиталови задачи и интереси.

Циничният отговор изглежда очевиден. А комичното е, че до момента сякаш в самото ДНК на тази партия е да съвместява нещо друго – от една страна, говоренето за солидарност, социална държава, преразпределение, прогресивна данъчна рамка и другите там приказки за лека нощ, а от друга – безмилостните, хладно пресметливи консервативно-капиталистически практики на вътрешния ѝ елит.

Ето как Зарков се озовава сякаш в един от парадоксите на лявата икона Антонио Грамши – „масата“ може да иска, но без санкцията на лидерите на същата тази „маса“ всяко по-рязко движение за системна промяна изглежда обречено, особено в родния контекст. Да не говорим, че в последно време българската политика представлява едно практическо състезание по „лявост“, в което столетницата наглед няма нито идеологически, нито инструментален шанс да се включи. (Защото накъде по-наляво от 2021-ва, та до проектобюджета, който вдигна големите протести? Да одържавим всичко?)

Трите "слона в стаята"

Новият лидер на БСП без съмнение ще трябва да обърне внимание и на няколко „слона в стаята“. Първият е Румен Радев – и Зарков тепърва трябва да доказва, че напускането му на президентството като правен съветник не е било изпреварващ трик. Тоест, тук тежкото подозрение у традиционния червен гласоподавател е, че става жертва на тактически маневри, чиято евентуална цел би била БСП да бъде опакована в чисто нов целофан с яркочервена панделка и да бъде връчена още през април на Радев.

Вторият слон е отношението към ГЕРБ и, някак вече по аналогия, към „ДПС-Ново начало“. Идеологически, „софтуерно“ и всякак БСП няма място в тази компания, освен ако не става въпрос за бизнес-интереси, а то, да го вземат дяволите, накрая винаги става въпрос за бизнес-интереси, предвид особеното олигархично преплитане на наша почва. Тук и духът на Грамши, че и на Бенедето Кроче не може да помогне; защото все пак говорим и за политическо предизвикателство.

Оттам и третият слон в новия кабинет на Зарков – да не се окаже, че едни кръгове вътре в БСП са били отместени от други кръгове (без да обвиняваме новия лидер в излишен наивитет), които отдавна искат да остойностят и чисто политически сериозните си червени капитали (тази така мръсна за правоверното социалистическо ухо дума).

Но аз съм оптимист. Крум Зарков има идеите, социалдемократическите пластове в себе си и дори известен опит, за да обърне стария танкер в посока към модерното ляво. Остават разни по-дребни кахъри, като например отнякъде да намери и електорат.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смех

    15 2 Отговор
    Ха-ха, биячът на котки ще ги доунищожи... Карма...

    Коментиран от #26

    21:03 10.02.2026

  • 2 Мемет

    6 3 Отговор
    Красиво ...момче

    21:04 10.02.2026

  • 3 Красимир Петров

    20 2 Отговор
    Зад Крум Зарков стои Кирил Добрев.Делян Пеевски има съвместен бизнес с Кирил Добрев.Умрялата БСП трябва да се закрие.

    21:08 10.02.2026

  • 4 добрев милионерчето съм

    14 1 Отговор
    на шишитку работника. тая столетница няма да я бъде

    21:09 10.02.2026

  • 5 Опааа

    15 1 Отговор
    Максимум 3.5-4.5% Тия вече са чао!

    21:12 10.02.2026

  • 6 Продажник

    17 5 Отговор
    Ще довърши столетницата.....Тоя мушморок напусна президенството ,когато Радев предложи да се прави референдум......Мекерето мръсно излага майка си.Позор е!

    21:12 10.02.2026

  • 7 от село

    23 2 Отговор
    Само като прочетох ,че БОЙЗИ автора ,ми стана лошо и пих още една ракия за да се оправя

    21:14 10.02.2026

  • 8 браво нойзи, наздраве

    13 3 Отговор
    Така е, с този шанс БСП ще отиде в историята, така че да, исторически е.

    21:14 10.02.2026

  • 9 Същият жалък плужек

    11 3 Отговор
    Като фритюрника........ Тия са аут...

    21:15 10.02.2026

  • 10 Тодор

    17 1 Отговор
    Нойзи както винаги отчайващо неадекватен! Бръщолеви пълни глупости! Каква Европа, какви Социалдемократи, това е БКП, те действат по свой мехнизми! И поради това, скоро ще станат излишни! Да сравняваш БКП с Испански, Португалски и какви ли не леви партий, значи си паднал от Луната!

    21:16 10.02.2026

  • 11 бай Тошо

    8 2 Отговор
    Другарки и другари, сега в леврозоната всеки ден и всеки час има матриал за площадна демокрация!

    21:17 10.02.2026

  • 12 Вельо Дойчев

    8 1 Отговор
    Изока се и новият Конфуций! Толкоз много акъл има, че стана баджанак на половин държава...

    21:21 10.02.2026

  • 13 нойзиту от гепи

    6 1 Отговор
    след прегръдка от свине си смазан и миризлив

    21:24 10.02.2026

  • 14 Голяма

    4 0 Отговор
    работа Зарковия шанс ?

    21:25 10.02.2026

  • 15 Перо

    10 1 Отговор
    Тоя болен, зомби алкохолик Нойзи, в БГ екипа на DW ли го взеха? За другаде не става!

    21:30 10.02.2026

  • 16 Радка Пиратка

    3 1 Отговор
    Мили мои колеги, Поради повишаване нивото на работа и стрес, предлагам най-новото изобретение на техниката на Вашето внимание!
    АНТИ СТРЕС УРЕД
    1. Поставяте уреда върху твърда повърхност!
    2. Следвайте инструкциите върху кръга!
    3. Повторете докато не се освободите от стреса или докато не изгубите съзнание!

    I..УДРЯЙТЕ..I
    I..ГЛАВАТА..I
    I..ТУК..I

    21:36 10.02.2026

  • 17 Никой

    1 0 Отговор
    Не е ли доста млад.

    21:38 10.02.2026

  • 18 ха ха

    4 2 Отговор
    Що си не гледаш футбола, цветков? И баба знае, че крумчо е обикновена брюкселска марионетка. Обикновен социалист няма да гласува за него. Може да чака гласове само от чакащите да се облажат покрай него.

    21:42 10.02.2026

  • 19 ццц

    7 0 Отговор
    Дейче Веле промотира евролибеpасти, така че нормално.....

    21:43 10.02.2026

  • 20 Алкохолът поскъпна

    2 1 Отговор
    Желанията на алкохолика са заръките на Сорос. Да четеш такива статии е като да чуеш от глашатая заповедите на колонизатора.

    21:51 10.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 социалдемократична от западен тип а?

    3 0 Отговор
    Подобни партии просто НЕ са леви партии. И център ляво не са дори! ДВ буквално пишат глупости

    21:58 10.02.2026

  • 25 Видял много

    1 0 Отговор
    Попитай те го, кой е дядо му и ще разберете що за лидер ще бъде!

    21:58 10.02.2026

  • 26 иван костов

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смех":

    Пияницата Нойзи хвали насилникът на домашни любимци!!! Рано си отиде Калушев, щеше да ги подкара на Петрохан и да ги прочисти и духовно и материално! Завинаги!👹 Остави живи много соросоиди!

    22:01 10.02.2026

  • 27 Смърф

    2 0 Отговор
    Нойзи пияндурката
    Я чеба бе

    22:12 10.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Стига трихте, бе. Знаете ли , какви усилия са нужни да четеш глупостите на един пияндур.

    22:20 10.02.2026

  • 30 а бе, да

    2 1 Отговор
    Нойзи, като един истински либерал, злорадства за смъртта на БСП. Със Зарков начело ще бъде довършено заличаването на БСП, започнато от Станишев, и продължено от Миков, Нинова и Зафиров. Зарков ще е погребалния агент, който ще придружи единствената истинска нелидерска партия с вековна история до смъртното й ложе. Зарков е безличен и последното нещо, което може да се каже за него е, че е лидер, който може да прави промени с чиста съвест и хладен ум. По убеждение Зарков е либерал, а не ляв човек, което означава, че БСП няма да я бъде. А това е лошо за политическия живот в страната, защото ще има тотално превъзходство на богатите над бедните, т.е. на малцинството над мнозинството, а това изобщо не може да се нарече демократично управление.

    Коментиран от #37

    22:28 10.02.2026

  • 31 Мнение

    2 1 Отговор
    Напротив за да има бъдеще,тя трябва да се върне към корените си,тоест към БКП! Трябва да бъде антикапиталистическа партия основана на равенство братство свобода,категорично против класовото общество!

    22:36 10.02.2026

  • 32 идиоти вън

    0 0 Отговор
    Станишев сложи началото на края на БСП, а Крум ще сложи края на БСП, та той е Станишев на куб!!!! Всъщност кой го бута този юнак напред и нагоре?!?!?!?

    22:41 10.02.2026

  • 33 Точно така

    1 0 Отговор
    Русия е все така онуй име „свято, родно, мило, то бива в мрака нам светило“ и т.н.... как ги разбира само туй Нойзи

    22:43 10.02.2026

  • 34 Баджанак

    0 0 Отговор
    Да не видиш звезди, посред бял ден!

    22:43 10.02.2026

  • 35 Ддд

    2 0 Отговор
    Нойзи, че прекалява с алкохола е известно, явно си започнал на посягаш и към други субстанции. Спри да се излагаш. След словесната помия, която се изля около Петрохан, твоя словесен делириум идва вповече

    22:45 10.02.2026

  • 36 Ех нойзи, нойзи

    1 0 Отговор
    Неадекватни тези, език и опит за анализ на материя, която не се разбира. И за футбол не става

    22:46 10.02.2026

  • 37 ПРИПОМНЯНЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #30 от "а бе, да":

    Социалистическа или социална държава, В ТОЧНИЯТ СМИСЪЛ НА ДУМАТА, няма и не е имало, това е една фикция в стил Оруел. Нашето НРБ си беше с еднолично корпоративно-тоталитарно управление. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА ПРОВЕЖДА САМО БОГАТАТА ДЪРЖАВА, А БОГАТА ДЪРЖАВА СЕ ПРАВИ ОТ БОГАТИ ГРАЖДАНИ, А НЕ ОТ ТЕЗИ РАЗЧИТАЩИ НА СОЦИАЛНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА „ДРУГАРКАТА“ Корнелия Нинова. При тоталитарните държави подходът е по-друг. Независимо дали тази държава се титулува социалистическа..., народно-демократична..., народна република... гражданите се обират от властта, като им се дават средства колкото да преживеят и контролирано възпроизвеждат. С окрадените пари тоталитарната държава финансира своята социална политика. За да реализира тази си дейност се разчита на огромен идеологически апарат за овладяване съзнанието на масите, а за по-коравите глави и на огромен репресивен апарат в началните етапи. След пречупването на населението, репресивният апарат се реорганизира. Премахва се системата на трудови лагери, като този акт се завоалира под някаква форма на борба с култа на личността или грижи на партията за ....... Възприемат се по-меки методи за контрол, като се набляга на скритите форми. Ограбването демотивира хората да работят за благото на обществото, а започват да търсят други алтернативи като част-пром , незаконна емиграция , черна борса, корупция и т.н., което води до тотално икономическо изоставане и крах на системата.

    22:46 10.02.2026

  • 38 Ауууууу... и тва доживяхме

    0 0 Отговор
    посягане към “лейбъристко” ляво.....

    22:48 10.02.2026

  • 39 Тоя да не е изпушил кардинално?

    0 0 Отговор
    "тектонични размествания" от Крум Зарков ?

    22:49 10.02.2026

  • 40 Младите събудете се ! ВАЖНО Е!

    0 0 Отговор
    Това е истината а Крум няма много ум! .... Вие девиденти не получавате ! Грабят ви тези изедници олигарси. Закон е нужен спешно поне 20-25-30 % от облагаемата печалба на фирмите и корпорациите преди облагане с данъци да се разпределя задължително по закон като 13,14,15,16,17 и т.н заплата между работниците и служителите в тези фирми и корпорации. И да се премахнат ваучерите естествено. Върху допълнителните заплати естествено и осигуровки ще се платят което е допълнителен бонус към системата. Елементарно е да се направи. Цели клъстъри в САЩ под една или друга форма са на този принцип. ... Статуквото на олигархията не е вашият път младежи ! За това трябва през 2026 г. да се борите младежи ! За това и за пълната отмяна на таксите в държавните ВУЗ-ове ....

    22:51 10.02.2026